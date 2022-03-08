Умельцы из «Гаража 54» поставили очередной эксперимент, и он удался!

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На старых Жигулях с ручниками часто была проблема: то тросики закиснут, то колодки сводятся не как положено. Поэтому эксперимент решили провести именно на модели ВАЗа. Почему бы не сделать на таком автомобиле электрический ручник? Как выразился ведущий, прямо «на коленке».

«Козырнуть-то можно как? Тык на кнопочку, а она у тебя на ручничок встала», — шутит постоянный ведущий Владислав Барашенков.

Моторчик взяли от стеклоочистителя, собрали механизм. Скорость затяжки, конечно, медленная, но работает он вполне надежно.

Подписчики канала с упоением обсуждают эксперименты «Гаража 54»:

Петр Бесштатько: «Они тут столько уже на изобретали, то пока санкции, мы можем из ВАЗа, собрать Майбах, как минимум. Вот оно, импортозамещение!»

SamSebeRemont: «А что, если попробовать вместо моторчика поставить усиленный активатор, и скорость будет быстрее у ручника.»

Дмитрий Александров: «Насчет „сделать на коленке“ я бы поспорил). Ну вы приколисты…. Не у каждого есть токарник.»

Иван Гюльмагомедов: «Мужики, а как насчет того, чтобы в одну нашу машину запихнуть все ваши самые крутые доработки?»

K. Kondrashov: «Всё бы ничего, но это не электронный, а электромеханический ручник. Сделайте теперь электронный, как и обещали, чтобы при нажатии кнопки жидкость во все тормоза 4-х колёс поступала, а при „отжатии“ кнопки — отпускала.»

Oleg. Sterk: «Ребята! А по моему мнению, гораздо быстрее и надежнее активировать ручник лучше с помощью штатного рычага.»

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