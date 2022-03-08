Самодельный электронный ручник — говорят, это несложно — журнал За рулем

Самодельный электронный ручник — говорят, это несложно

Умельцы из «Гаража 54» поставили очередной эксперимент, и он удался!

Материалы по теме
Малолитражку оснастили реактивным двигателем. Так можно было?

На старых Жигулях с ручниками часто была проблема: то тросики закиснут, то колодки сводятся не как положено. Поэтому эксперимент решили провести именно на модели ВАЗа. Почему бы не сделать на таком автомобиле электрический ручник? Как выразился ведущий, прямо «на коленке».

«Козырнуть-то можно как? Тык на кнопочку, а она у тебя на ручничок встала», — шутит постоянный ведущий Владислав Барашенков.

Материалы по теме
Пешеходов нарушителей будут распознавать камеры. Ждите штрафов!Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?

Моторчик взяли от стеклоочистителя, собрали механизм. Скорость затяжки, конечно, медленная, но работает он вполне надежно.

Подписчики канала с упоением обсуждают эксперименты «Гаража 54»:

Петр Бесштатько: «Они тут столько уже на изобретали, то пока санкции, мы можем из ВАЗа, собрать Майбах, как минимум. Вот оно, импортозамещение!»

SamSebeRemont: «А что, если попробовать вместо моторчика поставить усиленный активатор, и скорость будет быстрее у ручника.»

Дмитрий Александров: «Насчет „сделать на коленке“ я бы поспорил). Ну вы приколисты…. Не у каждого есть токарник

Иван Гюльмагомедов: «Мужики, а как насчет того, чтобы в одну нашу машину запихнуть все ваши самые крутые доработки?»

K. Kondrashov: «Всё бы ничего, но это не электронный, а электромеханический ручник. Сделайте теперь электронный, как и обещали, чтобы при нажатии кнопки жидкость во все тормоза 4-х колёс поступала, а при „отжатии“ кнопки — отпускала.»

Oleg. Sterk: «Ребята! А по моему мнению, гораздо быстрее и надежнее активировать ручник лучше с помощью штатного рычага.»

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Популярный китайский кроссовер — проверили в деле и (честно) есть вопросы
Haval Jolion: первые 6000 км и много зимних проблем
Универсалы окончательно вышли из моды: да/нет?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров236
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: