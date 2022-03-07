Всё, из чего они сделаны, вы можете купить в ближайшем хозяйственном магазине.

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Автомир находится на пороге крупного прорыва — речь о безвоздушных шинах. Их не надо накачивать, они не боятся проколов и стоить могут гораздо меньше пневматических шин, если только маркетологи не будут намеренно повышать на них цены.

А началось все с компании Michelin и ее уникальной системы защиты от проколов. Через несколько лет мы сможем покупать безвоздушные шины.

Но умельцы из британского Driven Media доказали, что не обязательно ждать — вы можете сделать безвоздушные шины уже сегодня, правда у инспекторов ДПС будут вопросы и даже претензии.

Безвоздушные шины можно сделать из материалов, которые есть в соседнем с вами хозяйственном магазине. Более того, получившиеся шины прошли серьезные испытания — на них можно ездить и по треку и по любым другим дорогам.

Для безвоздушных шин понадобится стальной диск, протектор, 15 отрезков труб большого диаметра и 15 — маленького, которые нужны для снижения уровня вибрации и для жесткости конструкции. Скрепить их вместе лучше болтами.

На небольших скоростях эти шины ведут себя как обычные, но на большой скорости начинает ощущаться неровность окружности. А еще они шумят.

Да, некомфортно, но практично и гвоздей на дороге можно не бояться. А как насчет дрифта? Это вы увидите в видео. И если решите повторить опыт британцев, не выезжайте, пожалуйста, на дороги общего пользования.

Фото, видео: Youtube