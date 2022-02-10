Названа опасность зимних шин

В европейской части России началась оттепель, и асфальт очистился от снега и наледи. Но дороги не стали менее опасными для машин на зимней резине.

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«За рулем» уже писал о том, что летние шины гораздо лучше ведут себя на дороге при нулевых температурах и легком минусе, чем зимние. При условии, конечно, что речь идет о чистом асфальте без снега и льда (но это ни в коем случае не призыв переобуваться — дождемся весны и тепла). Именно такие условия наблюдаются сегодня на большинстве дорог европейской части России. Но стоит ли начинать ездить на летний манер, проходя повороты на большей скорости и рассчитывая на то, что тормозной путь теперь стал гораздо короче?

Да, управляемость автомобилей стала лучше, но до летней управляемости, тем более на зимней резине, еще очень далеко. Почему? Об этом «За рулем» рассказал профессиональный гонщик Борис Шульмейстер.

— Чем отличается зимняя шина от летней? Она уже и мягче. Если движение на летней шине происходит по относительно теплому асфальту, то основные ее задачи — обеспечивать большое пятно контакта, выводить из него влагу и, естественно, обеспечить определенную продолжительность жизни колеса (жесткость связана не только со сцепными свойствами, но и повышает износостойкость). Зимой у нас уменьшается коэффициент сцепления из-за движения по смешанному покрытию (лед и снег) — чем ниже коэффициент сцепления, тем уже должна быть шина для того, чтобы обеспечить максимальное давление в пятне контакта. Это делается, чтобы ламели зимнего колеса продавливали рыхлое или скользкое покрытие и обеспечивали максимальный зацеп.

Поэтому основные особенности зимней шины — ее небольшая ширина и мягкость. Во время движения по мокрому асфальта зимнее колесо должно обеспечивать выдавливание влаги из пятна контакта и справляется с этой задачей хорошо. Но нужно понимать, что на асфальте, независимо от того, сухой он или мокрый, пятно контакта у зимней шины меньше и ламелям уже не за что цепляться. Соответственно, мы уже не можем без последствий передать на колесо с зимней шиной ту же нагрузку в поворотах и при торможении, которую держит летняя резина. Также из-за мягкости зимней шины будет происходить эффект, так называемого, ярко выраженного увода шины в повороте. У зимней шины увод больше, чем у летнего, потому что она выше за счет протектора, уже и мягче.

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Никакое зимнее колесо не сможет обеспечить такого же сцепления на асфальте, сухом или мокром, и управляемости, как летнее. Если мы видим, что на асфальте уже нет снега и льда, это не значит, что можно двигаться так же активно, как и если бы ваш автомобиль был на летней резине. Независимо от того, шипованное оно или нет. Пока мы не сменим зимние шины, ездить на них так же активно, как на летних, нельзя.

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