3 секрета от чемпиона, которые пригодятся обычным водителям зимой

Мастер спорта, призер Российской серии кольцевых гонок объяснил, почему зимой автомобиль вдруг тянет в сторону, что следует предпринять и что с вами может произойти дальше.

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Коммунальщики не всегда справляются с уборкой дорог от снега, езда по которому может привести к аварии. Но если знать, чем именно опасно движение в подобных условиях, и чего ждать от автомобиля, то авария не омрачит ваш день. О том, какие подвохи следует ожидать от едущего по снегу автомобиля, «За рулем» рассказал профессиональный гонщик Борис Шульмейстер.

— Присутствие на проезжей части снега или грязи, естественно, представляет опасность и может повлиять на управляемость автомобиля. Я думаю, все и так это прекрасно понимают. Какие же есть способы безаварийной езды по такому покрытию в нынешних погодных условиях?

Попадание в снежную кашу

Надо понимать, что если вы двигаетесь по не совсем чистой проезжей части и левая сторона автомобиля, допустим, едет по чистому асфальту, а правая попала в рыхлый снег, то этот рыхлый снег создает повышенное сопротивление качению. Соответственно, правая сторона вашего автомобиля будет замедляться, а левая будет продолжать двигаться с той скоростью, с которой ехала. При этом автомобиль будет утягивать в сторону, и он будет стремиться развернуться вокруг центра масс. Это грозит заносом или затягиванием в сугроб. Что нужно делать в этом случае.

Необходимо крепко держать рулевое колесо обеими руками и быть готовым к тому, чтобы отвернуть от снежной массы. Естественно, нужно замедлиться и не влетать в эту снежную массу на высокой скорости. Если же вы все же влетели в нее и вас начало затягивать, ваши действия, естественно, — повернуть рулевое колесо от сугроба и стараться оставить автомобиль управляемым, оставить его на проезжей части.

Правда тут может произойти еще одно опасное событие: в какой-то момент ваш автомобиль может резко освободиться от снежного плена, и тогда он пойдет туда, куда смотрят ваши управляемые колеса. То есть, на полосу встречного движения. Такая ситуация может сложиться очень быстро, и это очень опасно.

Колея

Если же вы едете по дороге, которая еще не видела сегодня ковша снегоуборочной машины, то с большой долей вероятности в снегу уже образовалась колея, по которой и едут все автомобили. Как это ни странно, но безопасное движение в этом случае — это движение по колее. Пока автомобиль находится в колее, он достаточно стабилен, движется прямолинейно и, в общем-то, ничего особо страшного ему не угрожает, как и вам. Проблемы начнутся тогда, когда вы решите колею покинуть (либо чтобы припарковаться, либо чтобы свернуть). Здесь точно так же, как и при движении по частично расчищенной проезжей части, нужно замедлиться, крепко сжать рулевое колесо, повернуть его в ту сторону, в которую вам необходимо ехать, и постараться изменить траекторию движения автомобиля.

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Надо помнить, что все современные автомобили оснащены системой ABS, и как только происходит процесс замедления на скользкой поверхности она срабатывает, но при этом автомобиль остается управляемым. Антиблокировочная система тормозов была придумана ровно для того, чтобы сделать автомобиль безопасным и управляемым, когда одно или несколько колес пытаются заблокироваться. Нажимаем на педаль тормоза, ABS срабатывает и тормозной путь увеличивается, но автомобиль сохраняет управляемость, поскольку все его колеса вращаются.

Ваше же задача — указать автомобилю желаемое направление движения. Условно говоря, если вы хотите повернуть направо — нажимаете на педаль тормоза, срабатывает ABS, вы поворачиваете рулевое колесо и автомобиль все равно, пусть и с небольшим изменением траектории, медленно, но верно поворачивает туда, куда вам нужно.

Выезд с парковки

Если снегоуборочная техника завалила ваш автомобиль, стоящий на парковке, то, естественно, нужно попытаться расчистить снег перед автомобилем (даже просто ногой откинуть снег от колес и бампера). Если ваш автомобиль оборудован системой курсовой устойчивости и трэкшн-контролем (противобуксовочной системой), то они будут мешать выехать из снежного плена, не давая раскрутиться мотору выше полутора — двух тысяч оборотов в минуту. Вы должны нажать и удерживать кнопку трэкшн-контроля и удерживать ее, пока на панели приборов не появится (обычно желтый) значок предупреждения, что данная система отключена.

Затем, если у вас моноприводный автомобиль, после начала движения, может случиться так, что его придется раскачать, попеременно нажимая и сбрасывая газ, чтобы автомобиль вошел в амплитуду и покинул сугроб. Полноприводные машины справляются с этой задачей в большинстве случаев. Только нужно, опять же, не забыть отключить трэкшн-контроль. Как только вы покинули снежный плен, ваша задача снова включить все электронные системы — без них сейчас по улицам ездить не надо.

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И не забывайте очищать автомобиль от снега. Стопроцентный обзор является неотъемлемой частью безопасного вождения. Чистить надо не только стекла, фары и задние фонари с центральным стоп-сигналом, но и крышу, снег с которой может попадать не только на лобовое стекло едущего сзади автомобиля, но и на ваше лобовое стекло — во время торможения сугроб с крыши сползет к капоту и дворники не смогут с ним справиться, а вы останетесь без обзора.

А вот хитрость японских водителей: как вовремя заметить опасность на дороге.

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