Обильно выпавший снег начнет быстро таять, и на дорогах станет небезопасно.

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Как предупредили в Гидрометцентре, в центр европейской части России идет аномальное тепло. Столбики термометров уйдут в плюсовую зону, и дороги покроются грязной водой с реагентами.

Виной всему мощнейший циклон, из-за которого также ожидается понижение атмосферного давления на 25–30 миллиметров ртутного столба. Об этом говорит научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Московском регионе потепление начнется в ночь на 14 января. Всего за сутки потеплеет сразу на 20 градусов. Следовательно, уже в пятницу водителям нужно быть готовыми к новым опасностям на дорогах, о которых читателей «За рулем» предупреждает Борис Шульмейстер.

— Из-за таяния снега на дорогах появятся участки, покрытые водой и снежной кашей. Во-первых, ухудшится обзор из-за появления жидкой грязи на дорогах, которая будет лететь из-под колес на стекла и которая так трудно смывается. Поэтому нужно обязательно запастись стеклоомывающей жидкостью — залить полные бачки и иметь ее запас в багажнике.

Во-вторых, вода на проезжей части опасна появлением аквапланирования. Поэтому надо аккуратно выбирать скоростной режим и ехать, как я это называю, глазами — внимательно выбирать траекторию движения, в зависимости от покрытия. Тут надо действовать как израильская разведка «Моссад». Они считают, что если террорист вышел из дома и идет совершать теракт, то схватку с ним они проиграли. Поэтому «Моссад» предотвращает теракты на стадии их подготовки. Так и водитель, который влетел в лужу и довел ситуацию до аквапланирования, схватку проиграл. К подобной ситуации нужно готовиться заранее. Что я имею в виду.

Во-первых, у вас должна быть прямолинейная траектория движения. В луже, при аквапланировании, повернуть уже невозможно: когда в пятне контакта появляется вода, шина всплывает над асфальтом и его касается. Это значит, что ни изменить траекторию движения, ни повлиять на скорость вы уже не можете. Ваша задача — просто дождаться момента, когда это аквапланирование закончится. Поэтому нужно еще до лужи сделать следующее:

Выбрать прямолинейную траекторию движения и выстроить ее так, чтобы выход из лужи был в безопасном месте.

Надо помнить, что при попадании в лужу происходит резкое замедление автомобиля. Этого не надо бояться, к этому надо быть готовым.

Очень редко в лужу попадают все четыре колеса. Поэтому если одна сторона автомобиля осталась на чистом покрытии, а другая попала в лужу или в кашу, то те колеса, которые попали на проблемную поверхность, будут иметь большее сопротивление качению, а значит ваш автомобиль будет разворачивать в эту же сторону, и будет развиваться занос. Чтобы быть к этому готовым, нужно крепко держать рулевое колесо, чтобы сохранять прямолинейное направление.

Если до едущего за вами автомобиля есть безопасная дистанция, нужно постараться перед лужей сбросить скорость хоть на сколько-то.

Используйте раллийный прием: включайте дворники на максимальный режим еще до въезда в лужу. Обычно, если лужа глубокая, автомобиль при въезде в нее окатывает волна воды (в нашем случае — грязи) и возникает кратковременный эффект слепоты. При выключенных дворниках, пока вы их активируете и снова увидите дорогу, пройдет секунда или две, но за это время автомобиль проедет достаточно много. Эта потеря видимости может привести к фатальным последствиям.

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Итак — видим лужу, замедляемся, включаем дворники, выстраиваем прямолинейную траекторию, крепко держим рулевое колесо.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС