Догнать и перегнать: самые быстрые машины в СССР

Волга, Москвич, Жигули... У всех знакомых с детства советских машин есть свои поклонники, и до сих пор не утихают споры, какая же из них лучше. А если сравнить их по чистой скорости?

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«А сколько она выжимает?» — этот вопрос от компании мальчишек к обладателю какого-нибудь нового авто в любом советском дворе был совершенно закономерен. А уж заглянуть в салон припаркованной машины и разглядеть, до скольки размечен спидометр, считалось и вовсе само собой разумеющимся. Поправку на неточность прибора тогда никто не делал, но сегодня авторы ресурса Paradox создали рейтинг быстрых советских машин, используя паспортные данные.

В нижней части рейтинга собрались тихоходы: приснопамятная «инвалидка» СМЗ С-3Д, автобусы ЛиАЗ и ПАЗ, а также пара внедорожников — «буханка» УАЗ-450 и ЛуАЗ-969 «Волынь», разгонявшаяся до 100 км/ч. В серединке — УАЗ-469 (115 км/ч), ЗАЗ-968 «Запорожец», ГАЗ-21 «Волга», РАФ-2203 «Латвия» (все — 120 км/ч), ВАЗ-2121 «Нива» и АЗЛК Москвич-2137 (оба — 130 км/ч), ВАЗ-2102 (135 км/ч) и ВАЗ-2104 «Жигули» (137 км/ч) и ГАЗ-3110 «Волга», набиравшая солидные 140 км/ч.

Едва появившись, конкуренцию Волгам и Москвичам начали оказывать Жигули, которые, помимо скорости, отличались и хорошей маневренностью в городе (на фото — Москва, 1985). Однако и Жигули со временем уступили — новому переднеприводному семейству ВАЗа

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ГАЗ-14 «Чайка» — 175 км/ч ВАЗ-2109 «Спутник» («Самара») — 154 км/ч ВАЗ-2103 «Жигули», 152 км/ч ВАЗ-2107 «Жигули», 150 км/ч ВАЗ-2108 «Спутник», 150 км/ч ВАЗ-2105 «Жигули», 145 км/ч ГАЗ-310221 «Волга», 145 км/ч Иж-2125 «Комби», 145 км/ч ВАЗ-2101 «Жигули», 143 км/ч АЗЛК Москвич-412, 142 км/ч

Конечно, полноту и корректность этого рейтинга в деталях можно подвергнуть справедливой критике, но общую картину он отражает вполне объективно... Ну, а если у вас есть сомнения в том, что Запорожец был способен разогнаться до 120 км/ч, спешим заверить — еще как был!

А некоторые сохранившиеся экземпляры и сегодня еще ого-го.

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Фото: Кавашкин Борис, Христофоров Валерий / Фотохроника ТАСС