Управление машиной силой мысли — новый патент — журнал За рулем

Управление машиной силой мысли — новый патент

Интерфейс мозг-машина распознает мысли человека и направляет автомобиль туда, куда хочет человек

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Компания Ford получила патент на интерфейс, с помощью которого можно будет управлять автомобилями, не притрагиваясь к их органам управления.

В ходе управления машиной отслеживается активность мозговых волн и предсказываются намерения человека. Например, могут распознавать волны, которые образуются в мозге при повороте рулевого колеса в ту или иную сторону. В итоге компьютер отдаст команду рулевому управлению, и машина начнет поворачивать. Принцип же работы мало чем отличается от активных систем рулевого управления или подвески, которые анализируют ситуацию несколько сот раз в секунду и меняют настройки механизмов.

Управление машиной силой мысли — новый патент

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Для создания системы управления автомобилем силой мысли нужно несколько компьютеров и датчиков, а также ряд систем помощи водителю. Но разработчики подчеркивают, что из система — лишь дополнение множества систем помощи водителю, а не их замена.

Мы же напомним, что патенты часто не предполагают скорое появление изобретений на серийных автомобилях или даже концептах. Ford, возможно, лишь застолбил идею, реализацией которой никто и никогда не будет заниматься. Такое бывало уже ни раз.

Изображение и фото: Ford, Alessio Lin / Unsplash

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