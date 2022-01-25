Инженеры SpaceX сделают автономные вагоны

Им не нужен будет локомотив и машинист — они сами доставят груз куда угодно, пользуясь «окнами» в расписании поездов.

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Parallel Systems — стартап, запущенный тремя бывшими инженерами SpaceX для создания автономных рельсовых транспортных средств. На эти цели они уже нашли 53,15 млн долларов.

По словам соучредителя и генерального директора Мэтта Соула, средства пойдут на создание прототипа Parallel System второго поколения и расширенную программу испытаний, которая поможет стартапу выяснить, как интегрировать автономные вагоны в железнодорожную сеть. Также будут нанято около 60 инженеров, большинство из которых будут заниматься программным обеспечением, говорит Соул.

«У железных дорог есть много возможностей для роста, когда речь идет об интермодальных перевозках, и мы фокусируемся на этом, потому что мы думаем, что именно здесь есть стремление к инновациям», — рассказал Соул изданию TechCrunch.

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Parallel — это железнодорожные вагоны, которые могут перевозить стандартные морские контейнеры. Они смогут объединяться в составы и вновь разъезжаться в разные пункты назначения.

В данный момент стартапом тестируется прототип первого поколения вагона. Испытания проходят на закрытом участке железной дороги в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

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Фото: Parallel Systems