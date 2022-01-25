Инженеры SpaceX сделают автономные вагоны — журнал За рулем

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Инженеры SpaceX сделают автономные вагоны

Им не нужен будет локомотив и машинист — они сами доставят груз куда угодно, пользуясь «окнами» в расписании поездов.

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Parallel Systems — стартап, запущенный тремя бывшими инженерами SpaceX для создания автономных рельсовых транспортных средств. На эти цели они уже нашли 53,15 млн долларов.

По словам соучредителя и генерального директора Мэтта Соула, средства пойдут на создание прототипа Parallel System второго поколения и расширенную программу испытаний, которая поможет стартапу выяснить, как интегрировать автономные вагоны в железнодорожную сеть. Также будут нанято около 60 инженеров, большинство из которых будут заниматься программным обеспечением, говорит Соул.

Инженеры SpaceX сделают автономные вагоны

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«У железных дорог есть много возможностей для роста, когда речь идет об интермодальных перевозках, и мы фокусируемся на этом, потому что мы думаем, что именно здесь есть стремление к инновациям», — рассказал Соул изданию TechCrunch.

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Parallel — это железнодорожные вагоны, которые могут перевозить стандартные морские контейнеры. Они смогут объединяться в составы и вновь разъезжаться в разные пункты назначения.

В данный момент стартапом тестируется прототип первого поколения вагона. Испытания проходят на закрытом участке железной дороги в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

Фото: Parallel Systems

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