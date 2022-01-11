Израильские ученые посадили рыбу за руль

Правда, для существа с плавниками пришлось соорудить особенный автомобиль.

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В Университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве (Израиль) провели странный эксперимент — сделали автомобиль, которым могут управлять рыбы. Это показало, что золотые рыбки, например, могут прекрасно ориентироваться на суше, что позволит узнать больше о навигационных навыках животных.

FOV — это особое транспортное средство, управляемое рыбой. Оно оснащено лидаром и технологией дистанционного зондирования. Последняя использует лазер для определения положения рыбы в транспортном средстве. Также машинка оснащена компьютером, камерой и электродвигателями.

«Удивительно, но рыбам не требуется много времени, чтобы научиться управлять транспортным средством. Сначала они теряются. Но очень быстро понимают, что существует корреляция между их движениями и движением машины, в которой они находятся», — говорит исследователь Шахар Гивон.

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Управлять этим автомобильчиком умеют уже шесть золотых рыбок, для чего потребовалось всего по 10 «уроков вождения».

«Одни рыбы отлично себя чувствовали „за рулем“, другие „водили“ весьма посредственно», — отметил профессор биологии и нейробиолог Ронен Сегев.

Все как у людей.

Пока рыбы учатся водить, рыбаки разрывают автомобили пополам (видео).

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото, видео: Университет Бен-Гуриона