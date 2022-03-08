С праздником, женщины! — журнал За рулем

С праздником, женщины!

Какими бы сложными ни были времена, этот день всегда — праздник весны, любви и мира!

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От всего нашего большого сообщества автомобилистов и от всех сотрудников «За рулем» — поздравляем, дорогие наши женщины! Вы вдохновляете нас и делаете нас лучше. Зачастую вы показываете пример нам, мужчинам — пример мужества, стойкости, честности.

Многие из вас успешно водят автомобили и мотоциклы, а ведь еще совсем недавно женщин за рулем было совсем немного!

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За последние пять лет количество женщин за рулем на российских дорогах увеличилось более чем в 6 раз, и сейчас в среднем по России около 20% автомобилистов — женщины, а в мегаполисах — более 30%. Кроме того, статистика развеивает миф о женщинах как о слабых водителях: по данным ГИБДД, мужчины виновны в 81% ДТП, а женщины — в 19%... Желаем вам приятного вождения без малейших проблем!

С праздником, женщины!

Сегодня во многих городах России муниципальные службы готовят женщинам различные сюрпризы. Так, в столице у станции «Белорусская» контролеры «Московского паркинга» дарят дамам за рулем цветы, на стойках мосметро (станции «Площадь Революции», «Курская», «Маяковская», «Чистые пруды», «Краснопресненская») и на Северном речном вокзале женщин ждут подарки-оригами, в аэроэкспрессах звучат поздравления от известных актеров, а в зеркалах на станциях метрополитена можно найти наклейки с платьями и сделать интересное селфи.

Чувствуйте себя любимыми, желанными и крутыми — не только в этот день, но и во все последующие. С праздником, женщины!

Фото: ИТАР-ТАСС / Александра Мудрац

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