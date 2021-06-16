Составлен топ-5 «самых женских» автомобилей — журнал За рулем

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Составлен топ-5 «самых женских» автомобилей

В большинстве своем это компактные кроссоверы с ярким дизайном.

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Самым «женским» автомобилем эксперты аналитического агентства «Автостат» признали Nissan Juke. Такой вывод получен на основании подсчета доли женщин, владеющих той или иной моделью автомобиля. Подсчет велся по опросам, проведенным агентством в 2018–2020 годах.

Компактный кроссовер Nissan победил с серьезным отрывом: среди владельцев этих машин 81,5% — женщины. Отметим, что имеется в виду предыдущее поколение модели, продажи которого уже прекращены, а новое в Россию до сих пор не поставляется, хотя внешность запатентована еще в марте 2020-го.

Nissan Juke образца 2015–19 годов
Nissan Juke образца 2015–19 годов

У нескольких других моделей, также могущих претендовать на титул «женского авто», результаты получились очень близкими. Единственный в списке представитель легковушек А-класса — Kia Picanto — расположился на втором месте с показателем 74,4%. Третью строчку разделили кроссоверы Rover Evoque и Lexus UX — у обоих ровно по 73%. Совсем рядом — Toyota C-HR, у которого 72,3%.

Фото: Nissan

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