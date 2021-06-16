Составлен топ-5 «самых женских» автомобилей

В большинстве своем это компактные кроссоверы с ярким дизайном.

Самым «женским» автомобилем эксперты аналитического агентства «Автостат» признали Nissan Juke. Такой вывод получен на основании подсчета доли женщин, владеющих той или иной моделью автомобиля. Подсчет велся по опросам, проведенным агентством в 2018–2020 годах.

Компактный кроссовер Nissan победил с серьезным отрывом: среди владельцев этих машин 81,5% — женщины. Отметим, что имеется в виду предыдущее поколение модели, продажи которого уже прекращены, а новое в Россию до сих пор не поставляется, хотя внешность запатентована еще в марте 2020-го.

Nissan Juke образца 2015–19 годов

У нескольких других моделей, также могущих претендовать на титул «женского авто», результаты получились очень близкими. Единственный в списке представитель легковушек А-класса — Kia Picanto — расположился на втором месте с показателем 74,4%. Третью строчку разделили кроссоверы Rover Evoque и Lexus UX — у обоих ровно по 73%. Совсем рядом — Toyota C-HR, у которого 72,3%.

Весной 2021 года женские и мужские автомобили определялись среди бестселлеров авторынка. Так, мужским признан стал Renault Duster, а женским — Hyundai Creta.

Фото: Nissan