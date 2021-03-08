В исследовании приняло участие более 9000 человек, 81,5% из которых — мужчины и 18,5% — женщины.

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У участвовавших в исследовании спрашивали, кому больше подходит тот или иной автомобиль из топ-15 российского авторынка, мужчинам или женщинам. Специалисты ресурса Авто Mail.ru, проводившего исследование, отмечают, что относительно 14 автомобилей мужчины и женщины были солидарны, но относительно гендерной принадлежности Lada Granta мнения разошлись.

Большинство женщин (52,5%) считают Гранту мужской машиной, а половина мужчин (50%) причисляют бюджетник к разряду унисекс, то есть находят его приемлемым для обоих полов. Веста признана унисексом по мнению и женщин (47%), и мужчин (51%). А вот Niva Travel и Largus — мужские: так в обоих случаях считают более 80% опрошенных обоих полов.

Два бестселлера Kia тоже оказались равно подходящими обоим гендерам. По поводу Rio так считают почти 46% женщин и около 63% мужчин, а по поводу Sportage — более 48% женщин и свыше 52% мужчин. Hyundai Solaris — тоже унисекс, так считают 47,5% и 58,6 голосовавших. А вот Creta — женский (47,6% и 48%).

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Тот же класс, та же ценовая ниша, но ориентация мужская: Renault Duster считают подходящим сильному полу 82% женщин и 89,5% мужчин. Хэтчбек Renault Sandero больше подходит женщинам (37% и 42%).

Toyota RAV4, при всей нынешней брутальности облика, автомобиль унисексуальный, причем с некоторым уклоном в женскую сторону: одинаково подходящим и женщинам, и мужчинам кроссовер считают 44,6% и 49% респондентов обоих полов, а женским — 34,14% и 29,11%.

Интересно поделились Volkswagen и Skoda. Лифтбек Polo, по мнению большинства, считается мужским (46% женщин и 49% мужчин) а Rapid — унисексуальным (49% и 56,4%). Кроссовер Kodiaq — мужской (60% и 72%), Tiguan — унисекс (43% и 53%).

В другом исследовании мужчин спросили, о каком авто мечтают женщины. Женщины сильно удивились ответам.

Фото: Авто Mail.ru