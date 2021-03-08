О каких автомобилях мечтают женщины. По мнению мужчин

Нет, это давно уже не красный кабриолет!

Эксперты выяснили, о каких автомобилях мечтают российские женщины, и спросили у мужчин, как, по их мнению, выглядит идеальный женский автомобиль. На вопросы ответили 10 тысяч респондентов обоих полов из разных регионов России. Результат предсказать нетрудно: женщины мечтают не совсем о таком автомобиле, о каком думают мужчины. Это показало исследование, проведенное специалистами «Авито Авто».

По мнению представителей сильного пола, автомобиль мечты каждой женщины — красный кабриолет. А на самом деле это внедорожник или седан — такие варианты ответов на вопрос о типе кузова выбрали 20% и 19% опрошенных женщин соответственно. Отвечая на вопрос о цвете автомобиля мечты, женщины называли белый почти так же часто, как красный: 28% опрошенных россиянок отметили, что их идеал — машина красного цвета, а белый выбрали 27% респонденток.

Мужчинам не удалось угадать и марку автомобиля мечты женщин. Самым популярным ответом на соответствующий вопрос среди респондентов мужского пола стал Mercedes-Benz. Среди опрошенных женского пола максимальное количество голосов набрала Toyota.

Это самый популярный бренд автомобиля мечты жительниц России. На этот вариант ответа указали 9% опрошенных женщин. Ближе всего к Тойоте в рейтинге брендов автомобиля женской мечты подобрались BMW и Mercedes-Benz — каждый из этих вариантов ответа выбрали по 8% опрошенных женщин. Audi, Mazda и Lexus набрали по 7% голосов.

О Bugatti и Rolls-Royce, согласно результатам опроса, жительницы России мечтают куда реже, чем об отечественных Lada: последний бренд назвали в качестве идеального 2% опрошенных женщин, в то время как Bugatti и Rolls-Royce набрали по 1% голосов.

Брендами, где прогнозы и мечты сошлись, оказались Mazda — 7% женщин назвали его в качестве идеального, и 7% мужчин думают, что такой автомобиль понравился бы второй половинке, Infiniti — по 3% и Skoda — по 2%.

Ответы респондентов женского и мужского пола на вопрос «Об автомобиле какого бренда мечтают женщины?»

Бренд Доля опрошенных женского пола Доля опрошенных мужского пола Toyota 9% 6% Mercedes-Benz 8% 10% Audi 7% 8% BMW 8% 6% Mazda 7% 7% Lexus 7% 5% Porsche 4% 6% Lamborghini 4% 5% Kia 4% 5% Volkswagen 4% 3% Infiniti 3% 3% Nissan 3% 2% Hyundai 3% 2% Bentley 2% 3% Lada 2% 3% Volvo 2% 3% Skoda 2% 2% Ford 2% 1% Mitsubishi 2% 1% Land Rover 2% 1% Alfa Romeo 1% 3% Bugatti 1% 1% Rolls-Royce 1% 1% Renault 1% 2%

Результаты другого исследования показали, какие автомобили хотят женщины и какие в итоге покупают.

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