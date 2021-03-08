О каких автомобилях мечтают женщины. По мнению мужчин — журнал За рулем

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О каких автомобилях мечтают женщины. По мнению мужчин

Нет, это давно уже не красный кабриолет!

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Эксперты выяснили, о каких автомобилях мечтают российские женщины, и спросили у мужчин, как, по их мнению, выглядит идеальный женский автомобиль. На вопросы ответили 10 тысяч респондентов обоих полов из разных регионов России. Результат предсказать нетрудно: женщины мечтают не совсем о таком автомобиле, о каком думают мужчины. Это показало исследование, проведенное специалистами «Авито Авто».

По мнению представителей сильного пола, автомобиль мечты каждой женщины — красный кабриолет. А на самом деле это внедорожник или седан — такие варианты ответов на вопрос о типе кузова выбрали 20% и 19% опрошенных женщин соответственно. Отвечая на вопрос о цвете автомобиля мечты, женщины называли белый почти так же часто, как красный: 28% опрошенных россиянок отметили, что их идеал — машина красного цвета, а белый выбрали 27% респонденток.

Мужчинам не удалось угадать и марку автомобиля мечты женщин. Самым популярным ответом на соответствующий вопрос среди респондентов мужского пола стал Mercedes-Benz. Среди опрошенных женского пола максимальное количество голосов набрала Toyota.

Это самый популярный бренд автомобиля мечты жительниц России. На этот вариант ответа указали 9% опрошенных женщин. Ближе всего к Тойоте в рейтинге брендов автомобиля женской мечты подобрались BMW и Mercedes-Benz — каждый из этих вариантов ответа выбрали по 8% опрошенных женщин. Audi, Mazda и Lexus набрали по 7% голосов.

О Bugatti и Rolls-Royce, согласно результатам опроса, жительницы России мечтают куда реже, чем об отечественных Lada: последний бренд назвали в качестве идеального 2% опрошенных женщин, в то время как Bugatti и Rolls-Royce набрали по 1% голосов.

Брендами, где прогнозы и мечты сошлись, оказались Mazda — 7% женщин назвали его в качестве идеального, и 7% мужчин думают, что такой автомобиль понравился бы второй половинке, Infiniti — по 3% и Skoda — по 2%.

Ответы респондентов женского и мужского пола на вопрос «Об автомобиле какого бренда мечтают женщины?»

Бренд

Доля опрошенных женского пола

Доля опрошенных мужского пола

Toyota

9%

6%

Mercedes-Benz

8%

10%

Audi

7%

8%

BMW

8%

6%

Mazda

7%

7%

Lexus

7%

5%

Porsche

4%

6%

Lamborghini

4%

5%

Kia

4%

5%

Volkswagen

4%

3%

Infiniti

3%

3%

Nissan

3%

2%

Hyundai

3%

2%

Bentley

2%

3%

Lada

2%

3%

Volvo

2%

3%

Skoda

2%

2%

Ford

2%

1%

Mitsubishi

2%

1%

Land Rover

2%

1%

Alfa Romeo

1%

3%

Bugatti

1%

1%

Rolls-Royce

1%

1%

Renault

1%

2%

Фото: Depositphotos

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