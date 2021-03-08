О каких автомобилях мечтают женщины. По мнению мужчин

Эксперты выяснили, о каких автомобилях мечтают российские женщины, и спросили у мужчин, как, по их мнению, выглядит идеальный женский автомобиль. На вопросы ответили 10 тысяч респондентов обоих полов из разных регионов России. Результат предсказать нетрудно: женщины мечтают не совсем о таком автомобиле, о каком думают мужчины. Это показало исследование, проведенное специалистами «Авито Авто».
По мнению представителей сильного пола, автомобиль мечты каждой женщины — красный кабриолет. А на самом деле это внедорожник или седан — такие варианты ответов на вопрос о типе кузова выбрали 20% и 19% опрошенных женщин соответственно. Отвечая на вопрос о цвете автомобиля мечты, женщины называли белый почти так же часто, как красный: 28% опрошенных россиянок отметили, что их идеал — машина красного цвета, а белый выбрали 27% респонденток.
Мужчинам не удалось угадать и марку автомобиля мечты женщин. Самым популярным ответом на соответствующий вопрос среди респондентов мужского пола стал Mercedes-Benz. Среди опрошенных женского пола максимальное количество голосов набрала Toyota.
Это самый популярный бренд автомобиля мечты жительниц России. На этот вариант ответа указали 9% опрошенных женщин. Ближе всего к Тойоте в рейтинге брендов автомобиля женской мечты подобрались BMW и Mercedes-Benz — каждый из этих вариантов ответа выбрали по 8% опрошенных женщин. Audi, Mazda и Lexus набрали по 7% голосов.
О Bugatti и Rolls-Royce, согласно результатам опроса, жительницы России мечтают куда реже, чем об отечественных Lada: последний бренд назвали в качестве идеального 2% опрошенных женщин, в то время как Bugatti и Rolls-Royce набрали по 1% голосов.
Брендами, где прогнозы и мечты сошлись, оказались Mazda — 7% женщин назвали его в качестве идеального, и 7% мужчин думают, что такой автомобиль понравился бы второй половинке, Infiniti — по 3% и Skoda — по 2%.
Ответы респондентов женского и мужского пола на вопрос «Об автомобиле какого бренда мечтают женщины?»
|
Бренд
|
Доля опрошенных женского пола
|
Доля опрошенных мужского пола
|
Toyota
|
9%
|
6%
|
Mercedes-Benz
|
8%
|
10%
|
Audi
|
7%
|
8%
|
BMW
|
8%
|
6%
|
Mazda
|
7%
|
7%
|
Lexus
|
7%
|
5%
|
Porsche
|
4%
|
6%
|
Lamborghini
|
4%
|
5%
|
Kia
|
4%
|
5%
|
Volkswagen
|
4%
|
3%
|
Infiniti
|
3%
|
3%
|
Nissan
|
3%
|
2%
|
Hyundai
|
3%
|
2%
|
Bentley
|
2%
|
3%
|
Lada
|
2%
|
3%
|
Volvo
|
2%
|
3%
|
Skoda
|
2%
|
2%
|
Ford
|
2%
|
1%
|
Mitsubishi
|
2%
|
1%
|
Land Rover
|
2%
|
1%
|
Alfa Romeo
|
1%
|
3%
|
Bugatti
|
1%
|
1%
|
Rolls-Royce
|
1%
|
1%
|
Renault
|
1%
|
2%
- Результаты другого исследования показали, какие автомобили хотят женщины и какие в итоге покупают.
Фото: Depositphotos