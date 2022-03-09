Пьяный водитель на Hyundai сбил шестерых пешеходов

Ему грозит семь лет лишения свободы.

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Это произошло в Нижнем Новгороде 8 марта 2022 года около десяти часов вечера на улице Коммуны. 28-летний водитель автомобиля Hyundai Accent со стажем вождения всего один год, двигаясь по тротуару, сбил 6 человек. Две женщины и четверо мужчин получили в этой аварии травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Водитель автомобиля был сильно пьян, что показало медосвидетельствование. Момент аварии попал на камеру.

Водителя задержали согласно статьи 91 УПК РФ (потерпевшие или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление). Проводится следствие. Главное следственное управление ГУ МВД России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Мужчина, протаранивший авто полиции, 17 раз привлекался за нарушения ПДД.

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