Пьяный водитель на Hyundai сбил шестерых пешеходов

Материалы по темеПьяный водитель груженого автовоза не вспомнил, как сел за руль
Водитель автомобиля был сильно пьян, что показало медосвидетельствование. Момент аварии попал на камеру.
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Водителя задержали согласно статьи 91 УПК РФ (потерпевшие или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление). Проводится следствие. Главное следственное управление ГУ МВД России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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