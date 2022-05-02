Новые тормозные колодки для отечественных машин — журнал За рулем

Новые тормозные колодки для отечественных машин

Теперь автомобили ВАЗ можно оснастить качественными колодками за совсем небольшую сумму.

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К тормозным колодкам следует применять особые требования. Во-первых, они должны выполнять свое главное назначение — останавливать автомобиль. Для этого колодки должны плотно и равномерно прилегать к тормозному диску.

Также важна степень жесткости рабочей поверхности колодок. Если она слишком высокая, то это быстро выведет из строя тормозной диск. Если же колодка мягче необходимого, то она быстро изотрется и потребует замены.

Кроме того, колодки не должны шуметь. Поэтому даже на старый добрый ВАЗ не стоит ставить «что подешевле», рискуя поплатиться увеличенным тормозным путем или попасть на дополнительные расходы по замене дисков и колодок.

Новые тормозные колодки для отечественных машинПередние тормозные колодки «За рулем» для ВАЗ-2101-07
Передние тормозные колодки «За рулем» для ВАЗ-2101-07

Новые тормозные колодки для отечественных машинПередние тормозные колодки «За рулем» для ВАЗ-2108-99
Передние тормозные колодки «За рулем» для ВАЗ-2108-99

Новые тормозные колодки для отечественных машинПередние тормозные колодки «За рулем» для ВАЗ-2110-12
Передние тормозные колодки «За рулем» для ВАЗ-2110-12

Зная обо всех упомянутых особенностях тормозных колодок, эксперты «За рулем» определили оптимальное сочетание цены и качества. Чтобы купить отличные передние колодки на вазовскую «классику», достаточно 723 рублей. Колодки для девятого семейства обойдутся в 820 рублей, а для десятого прекрасно подойдут колодки по цене 866 рублей.

Именно по таким ценам вы можете купить передние тормозные колодки «За рулем» для «классики», девятого и десятого семейств ВАЗ в нашем торговом доме или в магазинах-партнерах.

Фото: «За рулем», Alvin Mahmudov / Unsplash

Новые тормозные колодки для отечественных машин

Теперь автомобили ВАЗ можно оснастить качественными колодками за совсем небольшую сумму.

Новые тормозные колодки для отечественных машин — фото 1319440Новые тормозные колодки для отечественных машин — фото 1319442Новые тормозные колодки для отечественных машин — фото 1319439Новые тормозные колодки для отечественных машин
Новые тормозные колодки для отечественных машин

Теперь автомобили ВАЗ можно оснастить качественными колодками за совсем небольшую сумму.

Новые тормозные колодки для отечественных машин — фото 1319439Новые тормозные колодки для отечественных машин — фото 1319440Новые тормозные колодки для отечественных машин — фото 1319442Новые тормозные колодки для отечественных машин
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