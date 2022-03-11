В ГИБДД рассказали, где и когда будут изымать документы на машину — журнал За рулем

В ГИБДД рассказали, где и когда будут изымать документы на машину

Свидетельство о регистрации у владельцев инспектор сможет забрать прямо на дороге.

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ГИБДД представила доработанный законопроект, направленный на снижение аварийности. Он позволит инспекторам изымать СТС у владельцев транспортных средств, которые в семидневный срок не устранили выявленные неисправности. Документ разрабатывают с 2020 года и сейчас готовят для внесения в Госдуму.

Поправки предусматривают, что инспекторы ГИБДД при выявлении на дороге технических проблем, угрожающих безопасности движения (неработающая ABS, неисправность гидроусилителя руля, неотрегулированные фары, неработающие стоп-сигналы, дворники, изношенные шины и т. д.), смогут применять новую процедуру «запрет эксплуатации», пишет «Коммерсант». Если владелец сможет устранить неисправность на месте (к примеру, заменит лампу ближнего света), запрет применяться не будет.

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В течение семи дней водитель может продолжать ездить с «запретом», но в этот срок он должен устранить неисправность и пройти внеочередное ТО. После этого учет автоматически снимется.

Если владелец требование проигнорирует, инспектор, остановив машину, изымет у него свидетельство о регистрации (СТС).

Уже сегодня при неисправностях рулевого управления, тормозов и тягово-сцепного устройства автомобили перемещают на штрафстоянку. Остальных водителей штрафуют на 500 руб., но это никого не останавливает. Ежегодно на дорогах выявляют около 3 млн различных нарушений, связанных с техническими проблемами, что создает дополнительную угрозу безопасности дорожного движения.

Сначала власти хотели пойти по пути зарубежных стран, где в таких случаях транспортное средство принудительно отправляют на сервис, но от идеи отказались из-за рисков возможных злоупотреблений. В ходе обсуждения положения законопроекта были смягчены: первоначально предлагалось отводить на ремонт два дня, в итоге решили предоставить автовладельцам неделю.

Эксперты считают, что из-за санкций могут возникнуть серьезные проблемы с покупкой запчастей для ремонта, поэтому с принятием законопроекта стоит повременить. Кроме того, вызывает вопрос компетентность сотрудников ГИБДД по выявлению технической неисправности, все-таки это не их основной профиль.

Комментируя текущие сложности с ремонтом, представитель ГИБДД заметил, что обсуждаемый проект если и вступит в силу, то не раньше марта 2023 года.

Фото: Depositphotos

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