Всё о техосмотре: кого он коснется с 1 марта

Его для частных легковушек отменили, но не для всех — есть нюансы. Кроме того, ужесточается ответственность за его отсутствие.

С сегодняшнего дня вступают в силу изменения в КоАП РФ, связанные с ответственностью за отсутствие диагностической карты технического осмотра. Еще раз напомним, кому он обязателен, а кому нет.

Не обязателен — легковым автомобилям и мототранспортным средствам, принадлежащим физлицам, которые используют их только в личных целях, не связанных с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа, а также с использованием личного транспорта в служебных целях.

Не нужен он также легковым автомобилям, грузовым автомобилям до 3,5 т, мототранспорту, прицепам и полуприцепам — возрастом до 4 лет, включая год изготовления. А еще прицепам к транспортным средствам, принадлежащим физлицам и имеющим разрешенную максимальную массу до 3,5 т, независимо от года изготовления.

Всем остальным транспортным средствам, включая легковые и грузовые авто, мототранспорт, прицепы и полуприцепы, техосмотр по-прежнему необходим.

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Есть и особо оговоренные случаи : техосмотр придется пройти и при покупке физлицом подержанного автомобиля и мотоцикла (при отсутствии действующей диагностической карты), с даты изготовления которого прошло более 4 лет. Попросят предоставить диагностическую карту и при регистрации изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства.

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Административная ответственность за управление ТС без пройденного техосмотра с 1 марта составляет 2 тыс. рублей (было: 500–800 рублей).

Подробнее о периодичности прохождения техосмотра (если он необходим), читайте в нашем материале.

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