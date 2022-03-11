Глава VW беспокоится об упадке экономики Европы

Затяжная спецоперация на Украине «намного хуже» для экономики Германии и Европы, чем пандемия COVID-19, считает он.

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Перебои в цепочках поставок «могут привести к огромному росту цен, нехватке энергии и инфляции», сказал генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс в интервью Financial Times. Заявление прозвучало на фоне введения санкций против России недружественными государствами — многими европейскими странами и США.

Однако европейские страны до сих пор предпочитали не присоединяться к введению полного нефтяного эмбарго против России, которое ввели США. Европа зависит от российской нефти — наша страна поставляет 45% импортируемого в Европу газа.

Тем не менее, энергетические рынки просели, а инфляция в Европе в феврале достигла рекордного уровня в 5,8%. Согласно ряду прогнозов, по итогам 2022 года инфляция составит 7%.

«Для такой страны, как Германия, зависящей от российских энергоресурсов и сырья… если представить сценарий, в котором мы разорвем деловые отношения с Россией, то мы, вероятно, не сможем покупать энергию, и это приведет к ситуации, которая может значительно повлиять на Европу и Германию», — говорит Дисс.

Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс

Генеральный директор Volkswagen Group добавил, что он выступает за «максимальные санкции» против России. Однако считает, что «мы должны вернуться к переговорам, к диалогу».

Также Европу ждет дефицит многих металлов, необходимых для производства автомобилей, которые поставляются из России. Алюминий, палладий, никель, кобальт, литий, титан, платина... Всё это начало резко дорожать.

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Фото: Volkswagen Group