Глава VW беспокоится об упадке экономики Европы

Перебои в цепочках поставок «могут привести к огромному росту цен, нехватке энергии и инфляции», сказал генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс в интервью Financial Times. Заявление прозвучало на фоне введения санкций против России недружественными государствами — многими европейскими странами и США.
Однако европейские страны до сих пор предпочитали не присоединяться к введению полного нефтяного эмбарго против России, которое ввели США. Европа зависит от российской нефти — наша страна поставляет 45% импортируемого в Европу газа.
Тем не менее, энергетические рынки просели, а инфляция в Европе в феврале достигла рекордного уровня в 5,8%. Согласно ряду прогнозов, по итогам 2022 года инфляция составит 7%.
«Для такой страны, как Германия, зависящей от российских энергоресурсов и сырья… если представить сценарий, в котором мы разорвем деловые отношения с Россией, то мы, вероятно, не сможем покупать энергию, и это приведет к ситуации, которая может значительно повлиять на Европу и Германию», — говорит Дисс.
Генеральный директор Volkswagen Group добавил, что он выступает за «максимальные санкции» против России. Однако считает, что «мы должны вернуться к переговорам, к диалогу».
- Также Европу ждет дефицит многих металлов, необходимых для производства автомобилей, которые поставляются из России. Алюминий, палладий, никель, кобальт, литий, титан, платина... Всё это начало резко дорожать.
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Фото: Volkswagen Group