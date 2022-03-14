УАЗы решили не поставлять в США

Американский импортер российских УАЗов приостанавливает все операции в США по «понятным причинам».

Материалы по теме УАЗ скрыл цены на официальном сайте

На официальном сайте Bremach USA говорится следующее:

«По понятным причинам все операции Bremach приостановлены, а владельцам транспортных средств будет возвращен залог».

Это означает, что люди, заказавшие внедорожник Bremach 4×4, получат обратно свой депозит в размере 100 долларов, а их предварительные заказы будут отменены до дальнейшего уведомления. Очевидно, что после санкций США и ЕС, вводимые для изоляции российской экономики, ввоз автомобилей в США просто невозможен.

Итальянская компания Bremach существует с 1950-х годов и специализируется на вездеходах, шасси и силовых агрегатах для них. Американский филиал был основан в 2010 году.

Внедорожник Bremach 4×4, который представляет собой немного доработанную версию УАЗа Патриота, «омологированную для американского рынка», был представлен на рынке США в ноябре 2021 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Он оснащен 2,7-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач GM 6L50, двухступенчатой раздаточной коробкой и электронной системой полного привода.

Ожидалось, что внедорожник поступит в дилерские центры Северной Америки в этом году по цене от 26 405 долларов. Позже должен был появиться и пикап. Обе машины хотели собирать на заводах Bremach в Южной Калифорнии.

В России скоро появится электрический УАЗ Профи с запасом хода до 300 км.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: Bremach