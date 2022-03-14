Останавливается завод, делающий китайские кроссоверы для России — журнал За рулем

Останавливается завод, делающий китайские кроссоверы для России

С этого завода в РФ поставляются кроссоверы Geely Atlas Pro и Coolray.

Материалы по теме
Кроссовер для России — Geely Monjaro. Первые фото без камуфляжа

Многие предприятия автомобильной отрасли в последние недели столкнулись с дефицитом комплектующих. Причем это не только российские заводы — по сообщению Onliner, логистические проблемы затронули завод «БелДжи» в Республике Беларусь. В связи с этим с 16 марта и до 1 апреля производство будет приостановлено, а работники предприятия отправлены в оплачиваемый отпуск.

«Комплектующие уже в пути, в дилерских центрах достаточное количество автомобилей для реализации потребителям. Отгрузка запчастей производится в штатном режиме. Администрация и другие специалисты продолжают работать в обычном режиме», — сообщает отдел маркетинга завода «БелДжи».

Останавливается завод, делающий китайские кроссоверы для РоссииСейчас завод выпускает три модели Geely, а к концу года на конвейер должны встать еще две
Сейчас завод выпускает три модели Geely, а к концу года на конвейер должны встать еще две

Материалы по теме
Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!

Материалы по теме
Бюджетный Geely Emgrand L уже в продаже. Пока — не у нас

С этого завода в Россию поставляются кроссоверы Geely Atlas Pro и Coolray. Кроме того, предприятие выпускает Geely Tugella (к нам эта модель пока идет из Китая), а во второй половине 2022 года планируется старт производства бюджетного седана Emgrand L (теперь — на новой платформе), а также флагманского кроссовера Monjaro, известного в Китае как KX11. Обе модели компания планирует продавать на российском рынке.

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Наше новое видео
Зачем в СССР делали кабриолеты из этих грузовиков. И почему перестали
Новый большой корейский минивэн: дизель, автомат и полный привод
Ниссан Патфайндер или китайский премиум EXEED VX?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров260
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: