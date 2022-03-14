Останавливается завод, делающий китайские кроссоверы для России

С этого завода в РФ поставляются кроссоверы Geely Atlas Pro и Coolray.

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Многие предприятия автомобильной отрасли в последние недели столкнулись с дефицитом комплектующих. Причем это не только российские заводы — по сообщению Onliner, логистические проблемы затронули завод «БелДжи» в Республике Беларусь. В связи с этим с 16 марта и до 1 апреля производство будет приостановлено, а работники предприятия отправлены в оплачиваемый отпуск.

«Комплектующие уже в пути, в дилерских центрах достаточное количество автомобилей для реализации потребителям. Отгрузка запчастей производится в штатном режиме. Администрация и другие специалисты продолжают работать в обычном режиме», — сообщает отдел маркетинга завода «БелДжи».

Сейчас завод выпускает три модели Geely, а к концу года на конвейер должны встать еще две

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С этого завода в Россию поставляются кроссоверы Geely Atlas Pro и Coolray. Кроме того, предприятие выпускает Geely Tugella (к нам эта модель пока идет из Китая), а во второй половине 2022 года планируется старт производства бюджетного седана Emgrand L (теперь — на новой платформе), а также флагманского кроссовера Monjaro, известного в Китае как KX11. Обе модели компания планирует продавать на российском рынке.

В начале марта российский офис Geely заявил, что компания продолжает работу в РФ в обычном режиме.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС