Компания Geely заявила, что остается в России

Бренд не покинет РФ в ближайшее время, однако подробностей об изменениях цен, дат премьер и сроков поставок заказанных машин пока нет.

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Российское представительство китайской компании Geely Motors распространило официальное заявление о том, что автомобильный бренд не собирается покидать Россию. Работа на отечественном рынке будет продолжена в прежнем режиме.

«В связи со сложившейся ситуацией и появлением в ряде российских СМИ противоречивой информации компания Geely Motors официально сообщает о том, что продолжает работу на российском рынке», — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, в последние дни многие компании заявили о прекращении деятельности в России из-за вводимых Западом санкций или о приостановке в связи с нарушением поставок комплектующих. Московский завод Renault не работает с 28 февраля, то же самое произошло с заводом Hyundai в Санкт-Петербурге, а компании BMW и Ford приостановили всю деятельность в России, равно как GM, Volvo, Volkswagen и другие компании.

А вот еще одна китайская компания, Chery пока также продолжает работу в России, но отгрузки дилерам все же приостановила.

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Фото: dpa / picture-alliance