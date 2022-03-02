Компания Geely заявила, что остается в России — журнал За рулем

Компания Geely заявила, что остается в России

Бренд не покинет РФ в ближайшее время, однако подробностей об изменениях цен, дат премьер и сроков поставок заказанных машин пока нет.

Материалы по теме
Бюджетные Chevrolet готовы заменить ушедших производителей

Российское представительство китайской компании Geely Motors распространило официальное заявление о том, что автомобильный бренд не собирается покидать Россию. Работа на отечественном рынке будет продолжена в прежнем режиме.

«В связи со сложившейся ситуацией и появлением в ряде российских СМИ противоречивой информации компания Geely Motors официально сообщает о том, что продолжает работу на российском рынке», — сообщили в пресс-службе компании.

Материалы по теме
Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!

Напомним, в последние дни многие компании заявили о прекращении деятельности в России из-за вводимых Западом санкций или о приостановке в связи с нарушением поставок комплектующих. Московский завод Renault не работает с 28 февраля,  то же самое произошло с заводом Hyundai в Санкт-Петербурге, а компании BMW и Ford приостановили всю деятельность в России, равно как GM, Volvo, Volkswagen и другие компании.

Фото: dpa / picture-alliance

Наше новое видео
Новый внедорожник Isuzu Mu-Х: первый (жесткий!) тест
Штраф за +10 км/ч — еще одна попытка залезть в карман водителю
Renault Duster после 30 000 км: все проблемы

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров574
Оцените материал
1:0
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: