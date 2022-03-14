Московский завод Renault: простой продолжается — журнал За рулем

Московский завод Renault: простой продолжается

Ранее обозначенные сроки возвращения к нормальной работе выдержать не удалось...

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Начавшийся 28 февраля простой на расположенном в Москве заводе Renault Россия продолжается. На этой неделе сборка автомобилей вестись не будет — об этом говорят независимые источники и подтверждает пресс-служба завода. Как пишет Avtograd News, велика вероятность, что в таком режиме предприятие будет находится не только на текущей, но и на следующей неделе — то есть, как минимум, до 1 апреля.

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Официально на заводе не называют более скорый срок возвращения к нормальной работе:

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Московский завод Рено приостановлен до 18 марта по причине сложностей с логистикой и отсутствием комплектующих», — сообщила Анна Гемиш, пресс-атташе российского офиса Renault по продуктовым коммуникациям.

То есть, при самом благоприятном исходе, нынешняя неделя должна стать последней нерабочей для завода. Стоит отметить, что предприятие Renault Россия выпускает по полному циклу кроссоверы Renault Duster, Kaptur и Arkana, а также Nissan Terrano.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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