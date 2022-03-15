В США все чаще воруют бензин с припаркованных машин

Не просто крадут, а делают это варварским способом, после чего автовладельцам приходится целиком заменять топливный бак.

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Цены на бензин в США сейчас составляют рекордные за все время 4,35 доллара за галлон (примерно 4,55 литра), что на 59 центов больше, чем неделю назад. Средние американцы не только каждый раз испытывают стресс на заправке, но и все чаще в последнее время становятся жертвами преступлений.

Преступники теперь нацелены на оставленные без присмотра припаркованные автомобили и крадут топливо, просверливая отверстия в баке, и осушая его, сообщается в сюжете NBC. Факты таких вандальных краж фиксируются все чаще, и связано они с подорожанием бензина. Защита от напасти только одна, говорят специалисты — ставить машину в гараж.

Так, в сюжете жена пострадавшего от «топливного вандализма» рассказывает, что муж только вернулся заправки, и бак его никак не мог оказаться пустым, а стрелка на панели приборов показала именно это.

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Хорошо они вовремя заметили течь топлива, и отправились в сервис.

А ведь могли не обратить внимание, или рещить, что датчик топлива сломался, и все закончилось бы плачевно.

Просверленный бак уже не починить. Таким образом уже испытавшие стресс автомобилисты вынуждены испытывать новый — цены на топливный бак для большинство автомобилей здесь начинаются от тысячи долларов.

В России собираются напротив снижать цены на топливо.



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Видео:YouTube