Уходят не все: японский бренд смазочных материалов видит перспективы в России

Компания уже начала выстраивать порушенные логистические цепочки.

В этот сложный для России период, когда многие бренды заняли выжидательную позицию и даже приостановили деятельность в нашей стране, есть и такие, которые видят в нынешней ситуации стимул для развития.

Так, японская компания Totachi Industrial (выпускает моторные масла, жидкости, автомобильные фильтры и аккумуляторы) приняла решение не прерывать свою деятельность в нашей стране. Она ищет возможность наладить прерванные логистические цепочки поставки импортируемой в Россию продукции.

Более того, для снижения валютных и логистических рисков компания решила локализовать часть производственных мощностей и поставить необходимые для этого компоненты. Таким образом Totachi предпринимает попытки сдерживать повышение цен на свою продукцию.

В компании не скрывают, что стремятся укрепиться на российском рынке в период ухода ряда западных производителей и закрыть актуальные потребности российских автовладельцев.

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В 2017 году японский бренд открыл собственный завод антифризов и стеклоомывающих жидкостей совместно с российским дистрибьютором «МСМ ГРУПП» в г. Редкино (Тверская область). Продукция завода знакома не только покупателям в России, но и экспортируется в ближние зарубежные страны и на рынок Восточной Европы.

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Напомним, недавно в России заработал цифровой сервис «Биржа импортозамещения», созданный Минпромторгом и Минцифры. С его помощью собираются обеспечить взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. В дальнейшем цифровой сервис охватит не только отечественных, но и иностранных поставщиков, готовых продолжать или начать сотрудничество с Россией.

Фото: facebook.com/totachi.ru