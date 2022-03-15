Spacetourer подорожал на 31,6–40,5% (в зависимости от комплектации). Цены на него теперь варьируются от 2 839 000 до 3 639 000 рублей (прибавка 1 150 000 рублей).
Три модели семейства Jumpy (Business Coupe, Refri VU, VU) прибавили по 900 000 рублей (на 26,8–42,5%). Начальная цена на авто семейства составляет теперь 3 019 900 рублей, а самая дорогая версия обойдется в 4 259 900 рублей.
Седан C4 прибавил 30,3–36,4%, и теперь его РРЦ — от 2 249 000 до 2 579 000 рублей.
Меньше других «пострадал» универсал Berlingo Multispace, который прибавил в цене 550 000 рублей (от 32,2% до 35,3%).
Согласно статистике AEB, продажи марки за два месяца с начала года составили 656 шт., что на 31% больше, чем за тот же период прошлого года.
В топ-25 самых популярных моделей российского рынка ни один автомобиль марки Citroen не вошел.
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