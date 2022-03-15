Этим водителям запретят ездить! Разъяснение ГИБДД — журнал За рулем

Этим водителям запретят ездить! Разъяснение ГИБДД

У вас отберут СТС, если «выявленные недостатки умышленно не устраняются, транспортное средство продолжает создавать угрозу и нарушение зафиксировано повторно».

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В последнее время много вопросов вызывает т.н. запрет на эксплуатацию автомобиля по причине технической неисправности. В МВД начали разрабатывать законопроект по снижению аварийности в 2020 году, сейчас работа по нему завершена, и его готовят для внесения в Госдуму.

Напомним, последние поправки предусматривают, что при неработающих ABS, ГУРе, стоп-сигналах, стеклоочистителях, а также при неотрегулированных фарах, изношенных шинах и т.п. инспекторы смогут запрещать эксплуатацию авто на месте. Официальное разъяснение по проекту появилось на сайте ГИБДД.

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«Законопроектом предлагается при выявлении на дорогах неисправных автомобилей, эксплуатация которых может явно причинить вред третьим лицам, вносить их данные в Единую информационную систему. Запрет эксплуатации предполагается крайней мерой реагирования в отношении злостных нарушителей и будет применяться исключительно в случае игнорирования водителем отведенного ему законом времени на устранение неисправности, когда выявленные недостатки им умышленно не устраняются, транспортное средство продолжает создавать угрозу и нарушение зафиксировано повторно», — говорится в сообщении.

В ГИБДД подчеркивают, что новые меры не коснутся дисциплинированных и ответственных водителей и направлены они исключительно против недобросовестных автовладельцев, которые умышленно игнорируют самые элементарные требования безопасности, в результате чего страдают как законопослушные автомобилисты, так и совершенно случайные люди.

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Также обращает на себя внимание следующая формулировка: «конкретный перечень неисправностей, при которых будет применяться предлагаемый механизм, будет детально отработан с профессиональным сообществом и общественностью исходя из степени реальной угрозы жизни и здоровью участников дорожного движения и утвержден соответствующим актом Правительства Российской Федерации».

Фото: Антон Вергун / ТАСС

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