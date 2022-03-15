Этим водителям запретят ездить! Разъяснение ГИБДД

У вас отберут СТС, если «выявленные недостатки умышленно не устраняются, транспортное средство продолжает создавать угрозу и нарушение зафиксировано повторно».

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В последнее время много вопросов вызывает т.н. запрет на эксплуатацию автомобиля по причине технической неисправности. В МВД начали разрабатывать законопроект по снижению аварийности в 2020 году, сейчас работа по нему завершена, и его готовят для внесения в Госдуму.

Напомним, последние поправки предусматривают, что при неработающих ABS, ГУРе, стоп-сигналах, стеклоочистителях, а также при неотрегулированных фарах, изношенных шинах и т.п. инспекторы смогут запрещать эксплуатацию авто на месте. Официальное разъяснение по проекту появилось на сайте ГИБДД.

«Законопроектом предлагается при выявлении на дорогах неисправных автомобилей, эксплуатация которых может явно причинить вред третьим лицам, вносить их данные в Единую информационную систему. Запрет эксплуатации предполагается крайней мерой реагирования в отношении злостных нарушителей и будет применяться исключительно в случае игнорирования водителем отведенного ему законом времени на устранение неисправности, когда выявленные недостатки им умышленно не устраняются, транспортное средство продолжает создавать угрозу и нарушение зафиксировано повторно», — говорится в сообщении.

В ГИБДД подчеркивают, что новые меры не коснутся дисциплинированных и ответственных водителей и направлены они исключительно против недобросовестных автовладельцев, которые умышленно игнорируют самые элементарные требования безопасности, в результате чего страдают как законопослушные автомобилисты, так и совершенно случайные люди.

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Также обращает на себя внимание следующая формулировка: «конкретный перечень неисправностей, при которых будет применяться предлагаемый механизм, будет детально отработан с профессиональным сообществом и общественностью исходя из степени реальной угрозы жизни и здоровью участников дорожного движения и утвержден соответствующим актом Правительства Российской Федерации».

Как мы сообщали ранее, если законопроект станет законом, у автомобилиста будет семь дней, чтобы ликвидировать неисправность.

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Фото: Антон Вергун / ТАСС