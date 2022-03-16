Эксперт рассказал, где мы будем брать автомобили в условиях дефицита

Россия не откажется от личного транспорта, даже в условиях роста цен и нехватки машин. Просто придется искать «возможности».

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Сейчас многие европейские и японские производители заняли выжидательную позицию и объявили о «приостановке» работы на территории России по ряду причин, самыми популярными из которых называют нехватку комплектующих и прерванные логистические цепочки.

Есть шанс, что западные автоконцерны вообще покинут нашу страну, но даже при таком пессимистичном сценарии интерес российских граждан к автомобилям не уменьшится, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков изданию Cud.News.





У россиян остается еще огромный неудовлетворенный интерес к автомобилям, поэтому, если даже титулованные мировые бренды окончательно покинут наш рынок, мы все равно будем покупать автомобили, пусть даже отечественные. Будем латать старые, пока это возможно, но ездить будем, потому что автомобиль для нашего человека по-прежнему больше, чем средство передвижения. И не просто сохранение привычного образа жизни, но и объяснение самому себе, что ты чего-то в этой жизни достиг.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Я считаю, что число автомобилей не сократится. Просто мы начнем тащить автомобили со всех возможных направлений. Например, через Армению, Казахстан.

Пока эти страны продают интересующие россиян марки, мы тоже будем иметь к ним доступ. То есть, численность автопарка не уменьшится, ухудшится состояние этих автомобилей, поскольку автопарк будет стареть.

В этом смысле мы не превратимся, конечно, в Кубу, но если сейчас средний возраст автомобиля 14 лет, то в новых условиях будет скоро 15 лет, потом 16 лет и так далее.

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Поскольку в этой ситуации вырастут продажи отечественных машин, у АВТОВАЗа, как у основного производителя, открываются большие возможности. Лучше ездить на новой «Ладе», чем на развалившейся иномарке, которой уже 30 лет.

Как только появятся возможности приобретения любых новых автомобилей, наше общество быстро восполнит тот автомобильный голод, который мы наблюдаем сейчас, подчеркнул эксперт.