Водителям рассказали, когда по ОСАГО они могут требовать ремонт, а не деньги

Иномарку отказались ремонтировать на сервисе, так как там не нашлось нужных запчастей по рекомендованным справочником ОСАГО ценам. Страховая выплатила возмещение, но Верховный суд посчитал это нарушением.

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Владельцу Chevrolet Lacetti, пострадавшего в ДТП, страховая выдала направление на ремонт. Однако станция техобслуживания отказалась исправлять иномарку, так как не смогла приобрести запасные части по ценам Единой методики определения расходов на ремонт, а водитель отказался доплачивать за починку, да еще ждать свой автомобиль больше установленного законом месяца, сообщает портал «Право.ру».

И тогда страховщик выплатил пострадавшему стоимость ремонта с учетом износа деталей — 46 800 руб., без учета износа починка бы стоила 56 773 руб.

Водитель направил страховщику претензию, потребовав организовать ремонт машины и выплатить ему неустойку. Страховая готова была выплатить мужчине 12 622 руб. неустойки, но в ответе указала, что имеет право выплатить возмещение деньгами, если ремонт невозможен.

Автовладелец оказался упорным, прошел суды нескольких инстанций, причем в своих решениях они не были единодушны. Так, горсуд Йошкар-Олы посчитал, что деньги вместо ремонта предусмотрены в перечне оснований, например, полной гибели авто, смерти потерпевшего, наличия соответствующего соглашения между страховщиком и потерпевшим. Здесь такого основания не было, и страховщика обязали организовать починку Chevrolet Lacetti и взыскать с него неустойку. Апелляционный суд отменил это решение, посчитав, что страховщик имел основание перечислить страховую выплату вместо организации ремонта, потому что описанная ситуация подпадает под абз. 6 п. 15.2 ст. 12 закона «Об ОСАГО». В итоге дело дошло до Верховного суда.

Вердикт Верховного суда

Рассмотрев жалобу мужчины, ВС пришел к выводу, что апелляция и кассация неправильно истолковали абз. 6 п. 15.2 ст. 12 закона «Об ОСАГО». Согласно ему, предусмотрен четкий перечень оснований, по которым страховщик может вместо ремонта выплатить возмещение в денежной форме. Если таких оснований нет, страховая компания не может в одностороннем порядке изменить форму возмещения.

Например, страховая выплата допустима, если предложенная потерпевшему СТО не отвечает требованиям к организации восстановительного ремонта и потерпевший не согласен с направлением на ремонт на такую СТО.

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Отказ СТО выполнить ремонт, если истец не готов за него доплачивать или не готов ждать дольше установленного законом срока, не является основанием для замены ремонта на страховую выплату, пояснил Верховный суд.

Если страховщик в нарушение закона «Об ОСАГО» отказывается организовать и оплатить ремонт, то потерпевший может либо обратиться к компании с иском о понуждении, либо потребовать возместить ему убытки в виде стоимости такого ремонта, причем без учета износа деталей.

ВС отменил решения нижестоящих инстанций и направила дело на новое рассмотрение.

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