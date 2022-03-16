Kawasaki разрабатывает робокозла — журнал За рулем

Kawasaki разрабатывает робокозла

На этом механическом животном можно будет ездить — посмотрите сами.

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Kawasaki представила робота-козерога (разновидность дикого козла) на выставке роботов iREX в Японии. И это не маленькая игрушка. Робот настолько большой, что взрослый человек может ездить на нем совершенно спокойно.

Концепт робокозла был разработан командой инженеров Kawasaki. На проект под названием Kaleido было потрачено 7 лет. Сначала они хотели сделать гуманоидного робота, но потом решили, что если две ноги — это хорошо, то четыре ноги — еще лучше.

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Bex, так называют робота, может перевозить грузы весом до 100 кг, а его «тело» можно модернизировать, чтобы груз было удобнее крепить.

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Естественно, Kawasaki — не первая робототехническая компания, создавшая робота с четырьмя ногами. Помните Boston Dynamics, которую купил Hyundai? Теперь разработка компании патрулирует заводы концерна. Но у Bex на концах «лап» есть колеса на случай быстрого и плавного передвижения по ровной поверхности.

Однако появление четвероногого робота не означает, что Kawasaki забросил работу над двуногими роботами. На той же выставке компания показала и новейшего робота-гуманоида. Он катал инвалидную коляску, разговаривал и даже танцевал на сцене.

Фото, видео: YouTube

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