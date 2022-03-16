Где записаться на ремонт дешевле и без очереди

На маркетплейсе Банкавто появилась новая услуга, которую можно описать, как биржа автосервисов. Работает она по всей стране.

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Чтобы получить качественные ремонт или обслуживание, достаточно лишь создать заявку на Банкавто (маркетплейс по покупке и продаже автомобилей), указав в ней вид работ и удобное для посещение время. Затем в личный кабинет пользователя начнут приходить предложения ближайших сервисов.

Недостатка в предложениях не будет, так как благодаря партнерству Банкавто с агрегатором по подбору автосервисов Uremont, в системе зарегистрировано уже более 16 тысяч автомастерских.

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Техобслуживание, шиномонтаж, покраска бампера, полировка фар, электрика — для любых работ исполнитель найдется в течение 15 минут или меньше, обещает маркетплейс. Выбирать же автосервис можно и по его местоположению, и по цене. При этом от клиента не требуется предоплата.

«Реализация возможности с комфортом записаться на ТО и ремонт авто — еще один успешный шаг #банкавто по объединению на цифровой платформе всех товаров и сервисных услуг автомобильной отрасли. Клиентам уже доступны услуги покупки и продажи новых машин и авто с пробегом, в том числе между частными лицами, онлайн-бронирование, оценка автомобиля для трейд-ин, а также сервисы кредитования, страхования, в том числе ОСАГО. И список доступных для автолюбителей опций будет только расти», — рассказали «За рулем» в пресс-службе Банкавто.

Фото: Kate Ibragimova / Unsplash