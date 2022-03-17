Малому бизнесу спешат на помощь

Одним из первых помощь предложил банк «Открытие».

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Сейчас бизнес в России столкнулся с беспрецедентным вызовом, поэтому банк «Открытие», входящий в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России, запускает специальную акцию по льготному расчетно-кассовому обслуживанию малого и среднего бизнеса.

Предпринимателям обеспечат полгода обслуживания на популярном тарифном плане «Свой бизнес» и повышенный процент на остаток. Подключить льготные условия можно при открытии расчетного счета в период действия акции — с 14 марта по 30 апреля 2022 года включительно.

Предложение действительно для предпринимателей и физлиц, занимающихся частной практикой.

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В рамках пакета «Свой бизнес» клиентам «Открытия» доступны бесплатные переводы физлицам на сумму до 150 тысяч рублей в месяц, бесплатные переводы до 200 тысяч рублей в месяц внутри банка и снятие наличных через бизнес-карту с комиссией от 1,3%. Также они получают 30 бесплатных внешних платежей.

Повышенный процент — 15% годовых — на среднемесячный остаток по этому продукту будет начисляться на сумму от 50 тыс. рублей.

Об условиях акции подробнее рассказано на сайте банка.

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