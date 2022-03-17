Автомобили Renault подорожали на 35–42%

В денежном выражении меньше всего прибавил Logan.

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Renault в марте подняла цены на весь модельный ряд, показал мониторинг сайта «Цена Авто».

Седан Logan подорожал на 331 тыс. рублей, на 356 тыс. рублей вырос в цене хэтчбек Sandero. Их кросс-версии прибавили в цене еще больше: Logan Stepway — 34,8–36,5%, а Sandero Stepway — 35,6–37,7%.

Duster «потяжелел» на 35,9–38,4%, а Kaptur — от 36,2 до 37,7%. Новые цены на автомобили Renault:

Arkana — от 1 874 000 до 2 652 000 руб. (+507 000 — 719 000 рублей)

Duster — от 1 618 000 до 2 229 000 руб. (+443 000 — 604 000 рублей)

Kaptur — от 1 724 000 до 2 359 000 руб. (+462 000 — 637 000 рублей)

Logan — от 1 124 000 до 1 261 000 руб. (+331 000 рублей)

Logan Stepway — от 1 301 000 до 1 519 000 руб. (+346 000 — 406 000 рублей)

Sandero — 1 258 000 руб. (+356 000 рублей)

Sandero Stepway — от 1 373 000 до 1 591 000 руб. (+371 000 — 431 000 рублей).



За январь и февраль, по данным АЕБ, российские дилеры Renault реализовали 18 320 новых автомобилей, что на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Верят ли наши читатели, что к лету продажи корейских и японских брендов могут превысить 50% — ответ здесь.

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