Делать сейчас прогнозы дело неблагодарное. Но все равно каждый из нас думает о будущем и по-своему оценивает перспективу, в данном случае — авторынка. Подводим результаты голосования и знакомимся с мнением нашего эксперта.

Среди компаний, заявивших о приостановке продаж, сейчас числятся: Volkswagen, Volvo, Skoda, Audi, Honda, Mazda, BMW, Ford (коммерческие автомобили), GM, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Lexus, Lamborghini, Bentley, и список может пополниться. Мы спросили у наших читателей: верят ли они, что к лету продажи «корейцев» и «китайцев» могут превысить 50%? С приостановкой продаж европейских и японских брендов эта тема активно обсуждается в СМИ.

Опрос проводили на сайте «За рулем» с 10 по 14 марта.

Подавляющее большинство наших читателей (64%) начали свыкаться с этой мыслью и размышляют, как им быть в новой реальности, 28% воздерживаются от прогнозов — ведь всё стремительно меняется, и никакие прогнозы за событиями не поспевают, и только 8% респондентов — оптимисты, которые верят, что «европейцы» и «японцы» скоро вернутся. Да ведь те толком и не уходили, а лишь «приостановили» продажи и производство. Наш сегодняшний комментатор придерживается похожего мнения.

Мнение эксперта

Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем»:

— С 24 февраля произошло столько всего! В прежние времена невозможно было представить, что самым разумным действительно было бы просто отказаться от каких-либо прогнозов.

Тем не менее, думаю, позиции Кореи и Китая неизбежно улучшатся по трем причинам. Во-первых, приостановившие деятельность не смогут ликвидировать просадку по проданным объемам.

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Во-вторых, какие-то марки, не исключено, действительно решат уйти — самые большие шансы на это у «американцев». В-третьих, в глазах покупателей наверняка вырастет авторитет тех, кто бизнес не сворачивал.

Однако я уверен, что ситуация нормализуется примерно с тем же количеством брендов, что и было, и предпочтения клиентов сильно не изменятся. Так что доли на рынке, безусловно, скорректируются, но не радикальным образом.

Стоит ли сейчас суетиться с покупкой нового автомобиля? Это также стало темой нашего опроса.



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Фото: «За рулем»