Покупка авто: стоит ли суетиться? Опрос «За рулем»

У большинства тактика выжидательная, как следует из результатов опроса. Это не совсем верно, считает наш эксперт.

Обвал рубля, резкое сокращение поставок новых автомобилей вынуждают дилеров экстренно переписывать ценники. Если вчера мы переживали, что купили втридорога, учитывая дилерские наценки или аппетиты перекупов, то сегодня это уже «повезло, что успели».

Мы спросили у наших читателей, что в нынешней ситуации думают предпринять они, и провели опрос: «Вы сейчас будете спешно покупать/менять автомобиль?»

Подавляющее большинство респондентов (77%) решили, что сейчас уже нет смысла метаться, они будут выжидать и надеяться на лучшее. 18% уверены, что санкции поддержат не все, и вообще место ушедших европейских брендов займут китайские. 2% будут спешно пытаться подобрать автомобиль из оставшихся у дилеров, 2% рассмотрят покупку на вторичном рынке, а 1% купят во что бы то ни стало, даже если цена зашкаливает. Ведь потом все равно будет дороже.





Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Сейчас никто не понимает, каким будет реально курс рубля завтра, через неделю, через месяц. Что будет происходить с ввозом автомобилей, с их производством, насколько поднимутся цены. Китай нам в этом смысле не помощник, поскольку китайские машины, даже если они вас устраивают, также будут дорожать сообразно рынку. Когда на рынке образуется вакуум, он всегда потом заполняется товаром по более высоким ценам. Если автомобиль из Поднебесной сегодня стоит 2 млн рублей, это значит, что в условиях дефицита будут продавать за 2,5 млн или дороже.

На этапе большой неопределенности можно посоветовать следующее: если у вас есть деньги — свои или заемные и, если вы видите перед собой автомобиль, который вам готовы продать лишь на 15–20% дороже, чем это было две недели назад, надо брать. Предпосылок к тому, что он станет дешевле, нет. Если вы видите, что цены неадекватные — есть предложения остатков из торговой сети, но с «заградительными» ценами, например, Лада за 2 млн, Крета — за 4 млн или УАЗ за 3–3,5 млн — покупать не стоит.

В любом случае, правило сейчас следующее, причем все это относится и к новым, и к б/у. Если вы продавец, то не торопитесь продавать. Вероятно, что через какое-то время продадите дороже. Скидывать цену в нынешней ситуации вообще нет смысла. Если вы покупатель — наверно, надо пытаться сильнее продавливать продавца с тех задранных цен на рынке б/у, которые подскочили одномоментно. Если раньше спор был (условно) вокруг 100 тыс. рублей, то сейчас этот разбег увеличился.

Продавец захочет продать машину за 1,5 млн ту, что вчера торговал за миллион, а покупатель будет готов дать за нее не 900 тыс., а 1,1 млн. Эта «дельта» будет расти и дальше. Таким образом, теперь покупателю нужно стремиться приобрести автомобиль, но при этом не торопиться расставаться с деньгами. Особенно если мы говорим про рынок автомобилей с пробегом.

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