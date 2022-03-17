В США запретили поставлять в Россию машины и мотоциклы

Это касается как новой, так и б/у техники, а также автомобилей иностранных брендов, собираемых на территории Штатов.

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Доступ американских автомобилей и мотоциклов, а также кузовов и шасси в Россию из США закрыт. Такое решение принял Минторг США.

Начиная с 16 марта любые поставки бензиновых, дизельных и электрических автомобилей, мотоциклов и прочей техники с двигателями объемом более 50 кубических сантиметров находятся под особым контролем. Проще говоря, под запретом. Это касается и техники с пробегом.

Также поставлять автомобили из США в Россию не смогут и иностранные производители. Например, новый Nissan Pathfinder должен был ввозиться к нам из США. Экспортировала свои машины из Америки в РФ и компания BMW.

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Что касается комплектующих и запчастей, то о них в документе ничего не сказано.

Тем временем поставлять автомобили в Россию, равно как и в другие страны, сегодня затруднительно и без санкций. Проблема и в дефиците комплектующих, и в перебоях в цепочках их поставок, что заставляет автопроизводителей останавливать свои заводы.

Фото: Peter Broomfield / Unsplash