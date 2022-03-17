В США запретили поставлять в Россию машины и мотоциклы

Доступ американских автомобилей и мотоциклов, а также кузовов и шасси в Россию из США закрыт. Такое решение принял Минторг США.
Начиная с 16 марта любые поставки бензиновых, дизельных и электрических автомобилей, мотоциклов и прочей техники с двигателями объемом более 50 кубических сантиметров находятся под особым контролем. Проще говоря, под запретом. Это касается и техники с пробегом.
Также поставлять автомобили из США в Россию не смогут и иностранные производители. Например, новый Nissan Pathfinder должен был ввозиться к нам из США. Экспортировала свои машины из Америки в РФ и компания BMW.
Что касается комплектующих и запчастей, то о них в документе ничего не сказано.
Тем временем поставлять автомобили в Россию, равно как и в другие страны, сегодня затруднительно и без санкций. Проблема и в дефиците комплектующих, и в перебоях в цепочках их поставок, что заставляет автопроизводителей останавливать свои заводы.
- Российское правительство приняло аналогичные меры и запретило вывоз из страны автомобилей и запчастей.
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Фото: Peter Broomfield / Unsplash