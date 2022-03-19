Контрабанду автомобилей в Боливии прославляют в Тик-Токе

Даже есть песня на эту тему — Chutero Yo Soy Саймона Латорре, которая теперь является гимном для тех, кто занимается нелегальной торговлей.

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Высоко в боливийском Альтиплано есть место, где дорога из Ла-Паса расходится: один путь ведет к Потоси, а другой — к Уюни и солончакам. Это место кажется непримечательным, но боливийцы знают, что здесь находится крупнейшая в стране ярмарка контрабандных автомобилей, центр торговой сети, простирающейся от Японии до боливийской Амазонки.

Контрабандные автомобили здесь называют чуто, и недавно этот криминальный бизнес получил новый всплеск внимания, поскольку молодежь стала публиковать видео своих адреналиновых «забегов за тачками» в TikTok.

35-летний Эфраин рассказал, что начал работать чутеро, когда ему было 12 лет. С тех пор основы торговли не изменились: подержанные автомобили из более богатых стран, таких как Япония, покупают и отправляют в Икике, свободный порт в Чили. Оттуда — вместе с другими автомобилями, угнанными в Чили, — их переправляют через длинную пустынную границу с Боливией, используя тайные пути, чтобы избежать военных патрулей. Приходится ехать ночью, без света, ну и дороги особой тут нет, как вы понимаете.

На видео показаны группы чутеро, пьющие пиво и делающие ритуальные подношения перед путешествием; колонны внедорожников, несущихся по солончакам; на некоторых кадрах — разбитые и сгоревшие автомобили, потерянные в пути.

Почти все видеоролики затрагивают или цитируют слова из песни Chutero Yo Soy Саймона Латорре, которая стала невероятно популярным вирусным хитом.

Сам Латорре не чутеро и даже не боливиец, но у него был боливийский друг-чутеро, который попросил его сочинить песню о чутеро и для чутеро. Так появилась Chutero Yo Soy, которую начал исполнять в городах на границе Боливии и Чили.

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Социолог Таня Хименес отмечает, что быть чутеро — это своего рода идентичность, окруженная культурой ритуалов, праздников и песен. При этом она считает невероятной глупостью, что люди выкладывают эти видео — своего рода компромат на самих себя.

Несмотря ни на что, бизнес чуто процветает. По оценкам аналитиков, каждый год в Боливию въезжает около 25 000 криминальных автомобилей, а часть заработанных денег возвращается на праздники, на которых выступает Латорре и поет свою знаменитую песню.

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