Названа дата появления Aurus Komendant

Выпуск внедорожника начнется уже скоро — в компании назвали сроки его постановки на конвейер.

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Выпуск премиального российского внедорожника Aurus Komendant намечен на конец 2022 года. То есть уже через несколько месяцев компания начнет продажи долгожданной новинки, которая, скорее всего, окажется популярнее седана Senat.

«Премьера внедорожника Aurus Komendant, как и планировалось ранее, состоится в течение 2022 года, точная дата и место будут оглашены позднее. Подготовка завода Aurus к серийному производству новой модели также идет согласно утвержденному графику. Производство будет запущено в конце текущего года», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы компании.

Собираться автомобиль будет там же, где и седан Senat — в Татарстане, на индустриальной площадке в ОЭЗ «Алабуга».

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Aurus Komendant будет впечатлять своими размерами. Его длина достигает 5380 мм, ширина — 2004 мм, а высота — 1820 мм. Колесная база растянулась на 3100 мм. То есть по своим габаритам внедорожник сопоставим с Rolls-Royce Cullinan.

Komendant оснастят тем же двигателем, что и Senat. Это гибридная силовая установка мощностью 598 л.с., состоящая из бензинового двигателя объемом 4,4 литра и электромотора. Девятиступенчатый автомат передает крутящий момент на все колеса автомобиля.

Фото: Федеральный институт промышленной собственности