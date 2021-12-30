Как делают Aurus — онлайн-тур по заводу — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Как делают Aurus - онлайн-тур по заводу

Экскурсия спланирована так, чтобы показать все этапы производства премиальных автомобилей.

Материалы по теме
Лукашенко пересядет с Майбаха на Аурус: возьмет в кредит

В онлайн-тур входит 35 панорам высокого разрешения, которые позволяют рассмотреть завод в Татарстане, открытый 31 мая 2021 года, в мельчайших деталях. Со временем панорам будет становиться больше.

Завод, в который было вложено 2 млрд рублей, способен собирать до 5 тысяч автомобилей в год. Сейчас на конвейере собираются только седаны Senat, но вскоре среди них начнут появляться и внедорожники Komendant. Это не потребует модернизации сборочной линии.

Как делают Aurus — онлайн-тур по заводу

Материалы по теме
Два прогноза для водителей на 2022 — какой вам по душе?Штрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимумуЭксперт рассказал, как заработать на мусоре — это просто!

  • Напомним, что выпуск внедорожников Aurus, которые могут стать самой востребованной моделью бренда, назначен на 2022 год.
  • «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.

Фото: принт-скрин сайта Aurus

Наше новое видео
Hyundai Creta на вторичке — 3 (главных) проблемы, о которых нужно знать
Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia
Toyota RAV4 б/у: купить или нет?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров738Количество комментариев2
Оцените материал
0:0

Отзывы о Aurus Senat (3)

Aurus 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На ишаках пусть ездят

Написать отзыв

Читать комментарии (2)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: