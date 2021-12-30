Как делают Aurus - онлайн-тур по заводу

Экскурсия спланирована так, чтобы показать все этапы производства премиальных автомобилей.

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В онлайн-тур входит 35 панорам высокого разрешения, которые позволяют рассмотреть завод в Татарстане, открытый 31 мая 2021 года, в мельчайших деталях. Со временем панорам будет становиться больше.

Завод, в который было вложено 2 млрд рублей, способен собирать до 5 тысяч автомобилей в год. Сейчас на конвейере собираются только седаны Senat, но вскоре среди них начнут появляться и внедорожники Komendant. Это не потребует модернизации сборочной линии.

Напомним, что выпуск внедорожников Aurus , которые могут стать самой востребованной моделью бренда, назначен на 2022 год.

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Фото: принт-скрин сайта Aurus