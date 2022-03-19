Помните? Мы могли выпускать всё. И снова сможем!

Вопросом реальной локализации, а не на бумаге, озаботились уже все отечественные автопроизводители.

Материалы по теме Все плохо? Что сейчас происходит с ГАЗом, УАЗом и АВТОВАЗом

Производство автомобиля начинается с разработки недр, добычи ископаемых, создания сплавов и других материалов, выпуска деталей и комплектующих и заканчивается сборкой на конвейере. Это только кажется сложной задачей. Не так давно наша страна имела все свое и не зависела от поставок произведенных в других странах комплектующих.

Нет, мы не ностальгируем по «железному занавесу», а напоминаем, что у нас есть все, чтобы наладить производство чего бы то ни было в нашей стране и, в том числе, торговать этим со всем миром: от винтиков и заклепок до систем-на-кристалле до автомобилей и высокотехнологичных гаджетов.

Посмотрите, как это было: