Помните? Мы могли выпускать всё. И снова сможем!

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Производство автомобиля начинается с разработки недр, добычи ископаемых, создания сплавов и других материалов, выпуска деталей и комплектующих и заканчивается сборкой на конвейере. Это только кажется сложной задачей. Не так давно наша страна имела все свое и не зависела от поставок произведенных в других странах комплектующих.
Нет, мы не ностальгируем по «железному занавесу», а напоминаем, что у нас есть все, чтобы наладить производство чего бы то ни было в нашей стране и, в том числе, торговать этим со всем миром: от винтиков и заклепок до систем-на-кристалле до автомобилей и высокотехнологичных гаджетов.
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Посмотрите, как это было: