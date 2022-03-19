Помните? Мы могли выпускать всё. И снова сможем! — журнал За рулем

Помните? Мы могли выпускать всё. И снова сможем!

Вопросом реальной локализации, а не на бумаге, озаботились уже все отечественные автопроизводители.

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Производство автомобиля начинается с разработки недр, добычи ископаемых, создания сплавов и других материалов, выпуска деталей и комплектующих и заканчивается сборкой на конвейере. Это только кажется сложной задачей. Не так давно наша страна имела все свое и не зависела от поставок произведенных в других странах комплектующих.

Нет, мы не ностальгируем по «железному занавесу», а напоминаем, что у нас есть все, чтобы наладить производство чего бы то ни было в нашей стране и, в том числе, торговать этим со всем миром: от винтиков и заклепок до систем-на-кристалле до автомобилей и высокотехнологичных гаджетов.

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Посмотрите, как это было:

Помните? Мы могли выпускать всё. И снова сможем!

Помните? Мы могли выпускать всё. И снова сможем!

Вопросом реальной локализации, а не на бумаге, озаботились уже все отечественные автопроизводители.

Помните? Мы могли выпускать всё. И снова сможем! — фото 1321205Помните? Мы могли выпускать всё. И снова сможем! — фото 1321208Помните? Мы могли выпускать всё. И снова сможем! — фото 1321210Помните? Мы могли выпускать всё. И снова сможем! — фото 1321206Помните? Мы могли выпускать всё. И снова сможем! — фото 1321204Помните? Мы могли выпускать всё. И снова сможем! — фото 1321207Помните? Мы могли выпускать всё. И снова сможем! — фото 1321211Помните? Мы могли выпускать всё. И снова сможем! — фото 1321209Помните? Мы могли выпускать всё. И снова сможем!
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