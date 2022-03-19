ГАЗ предупредил о возможном сокращении производства

Есть вероятность, что предприятие на полгода перейдет в режим сокращенной рабочей недели.

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Горьковский автозавод рассматривает вероятность перехода на сокращенный график работы. Как рассказали «За рулем» в пресс-службе предприятия, в связи с возможным падением объемов производства, вызванным проблемами с поставкой ряда комплектующих и нарушением логистических цепочек, на ГАЗе выпущен приказ о возможном переходе на режим сокращенной рабочей недели на период с 19 мая по 18 ноября 2022 года.

Таким образом, в соответствии с трудовым законодательством РФ, работники уведомлены за два месяца о возможном изменении графика. Выпуск приказа не означает фактический переход на четырехдневную рабочую неделю, режим работы в период с мая по ноябрь будет определяться в дальнейшем исходя из текущей ситуации», — говорится в сообщении.

В компании в антикризисном режиме работает ситуативный штаб, задача которого — реагировать на ежедневные изменения условий ведения бизнеса и просчитывать перспективу.

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Как мы сообщали ранее, пока производство автомобилей марки ГАЗ на заводе в Нижнем Новгороде идет в штатном режиме. Однако запасы комплектующих ограничены, а новых поставщиков только предстоит найти. С разрывом логистических цепочек сейчас столкнулись и другие российские бренды — помимо ГАЗа это, в частности УАЗ и АВТОВАЗ.

Есть и еще один момент: без исчезнувших с российского рынка иностранных компонентов российские заводы не смогут производить двигатели стандарта Евро-5.

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Фото: Русинов Денис / ИТАР-ТАСС