ГАЗ предупредил о возможном сокращении производства

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Горьковский автозавод рассматривает вероятность перехода на сокращенный график работы. Как рассказали «За рулем» в пресс-службе предприятия, в связи с возможным падением объемов производства, вызванным проблемами с поставкой ряда комплектующих и нарушением логистических цепочек, на ГАЗе выпущен приказ о возможном переходе на режим сокращенной рабочей недели на период с 19 мая по 18 ноября 2022 года.
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Таким образом, в соответствии с трудовым законодательством РФ, работники уведомлены за два месяца о возможном изменении графика. Выпуск приказа не означает фактический переход на четырехдневную рабочую неделю, режим работы в период с мая по ноябрь будет определяться в дальнейшем исходя из текущей ситуации», — говорится в сообщении.
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- Есть и еще один момент: без исчезнувших с российского рынка иностранных компонентов российские заводы не смогут производить двигатели стандарта Евро-5.
- «За рулем» можно смотреть в YouTube.
Фото: Русинов Денис / ИТАР-ТАСС