Экотребования к транспорту хотят смягчить. Вернемся к Евро-3?

У российского автопрома возникла проблема выпуска техники классов Евро-5 и выше.

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Правительство разрабатывает временное снижение требований техрегламента по выбросам для поддержания загрузки производств, стало известно «Коммерсанту».

Сейчас отечественный автопром сильно зависим от зарубежных комплектующих, при этом процесс импортозамещения может затянуться на несколько лет.

Загружать производства надо, поэтому правительство, разрабатывая антикризисные меры, хочет «приостановить некоторые требования» техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018), в том числе по требованиям к выбросам. Минпромторг и Росстандарт до 15 марта должны разработать соответствующие изменения.

Сейчас все выпускаемые на рынок машины должны быть классом не ниже Евро-5. Но КАМАЗ и «Урал» смогут производить машины в этом экоклассе лишь примерно до конца апреля, потом комплектующие закончатся. В легком коммерческом и легковом сегментах ситуация похожая.

Источник издания говорит, что проблема в том, что сейчас двигатель должен быть мощным, но в то же время экологичным. Чтобы это осуществить, автомобиль оснащают сложными системами, причем электронный блок управления должен работать в любых условиях, поэтому электроника в нем особо надежная и, как правило, иностранного производства.

Но если даже, например, в традиционных моделях Lada с двигателями ВАЗ поставщиком является российская «Итэлма», то и в этом ЭБУ есть иностранные комплектующие.

На КАМАЗы устанавливались блоки Bosch и Liebherr и выхлопные системы датского производства — Dinex, Faurecia.

Таким образом, снижение требований по выбросам даст автозаводам время, чтобы заместить те автокомпоненты, которые обеспечивают стандарт Евро-5.

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Однако есть те, кто проявляет скептицизм: быстро заместить автокомпоненты, обеспечивающие высокий экологический класс, вряд ли получится.

Сложности могут возникнуть и по каталитическим нейтрализаторам. Их поставляет «Экоальянс» (входит в группу «Росатом»), который занимает примерно треть рынка, а также есть локализованный Johnson Matthey (еще примерно 20%), и на чистый импорт приходится 40–45%.

Кроме того, могут возникнуть сложности и с обслуживанием автомобилей (трактовки экспортных ограничений ЕС от 15 марта неоднозначны). Прямые поставки запчастей могут запретить.

Правила техосмотра упростили.



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