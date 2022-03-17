Правила техосмотра упростили

Из процедуры исключили проверку работы стеклоомывателей, состояния тормозных шлангов, уровня шума глушителя и следов потеков жидкостей и масла из важных узлов.

Правительство РФ утвердило новые правила техосмотра, освободив владельцев транспортных средств от необходимости проходить почти 30% действующих проверок — их перечень (касается легковых автомобилей, автобусов и грузовиков) сокращен с 82 до 55 пунктов.

Так, на пунктах ТО больше не будут обращать внимание на отсутствие аптечки, огнетушителя, контролировать работу стеклоомывателя, состояние тормозных шлангов, уровень шума глушителя и следы потеков масла и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора, системы охлаждения и кондиционера.

При этом вводится и ряд новых параметров тестирования — будут проверять герметичность впускного коллектора, а также утечку выхлопных газов в обход «системы выпуска».

Постановление правительства № 306, корректирующее действующие правила технического осмотра автомобилей, опубликовано и вступает в силу 1 сентября.

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Легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие частным лицам, обязаны проходить ТО лишь при смене собственника (при условии, что транспортное средство старше четырех лет).

Для автомобилей-такси, грузовиков и автобусов техосмотр по-прежнему обязателен. Подробнее об этом здесь.

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