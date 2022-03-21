Количество оригинальных автозапчастей на российском рынке снижается, и к концу марта их доля с 30% (которая наблюдалась в начале года) сократится до 20% (одной пятой), предупреждают специалисты маркетплейса Autodoc.ru. Виной тому проблемы с логистикой и санкции, из-за которых некоторые автопроизводители приостановили поставки в Россию как машин, так и запчастей.
Острее всего нехватка оригинальных запчастей коснется владельцев автомобилей марок:
- BMW
- Mercedes-Benz
- Audi
- Land Rover
- Porsche
- Volvo
- Сadillac
- Volkswagen
- Skoda
Дилеры этих марок все чаще закупают неоригинальные запчасти и расходники из-за недоступности оригинала.
Мнение эксперта
— С конца февраля общий объем обращений на наш маркетплейс выросло в три раза. Это связано с тем, что сети официальных дилеров начинают испытывать трудности с получением оригинальных запчастей в связи с логистическими трудностями, а также из-за того, что ряд автопроизводителей остановили свой бизнес в России. Владельцы таких машин стараются через интернет найти аналоги оригинальным деталям. Одновременно на повышенный спрос на запчасти влияет наступающий весенний сезон, а также стремление автовладельцев на фоне всеобщего подорожания сделать заранее техническое обслуживание своего автомобиля.
Складывающаяся ситуация на руку производителям запчастей из стран, правительства которых не присоединились к санкциям. В первую очередь, это Китай и такие компании, как Mando, Kortex, Sangsin, CTR, Patron, Linx, Stellox и прочие. Они активно увеличивают свое присутствие на российском рынке, а значит тотальный дефицит запчастей нам не грозит.
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