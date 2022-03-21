Количество оригинала в стране сокращается и рискует вовсе достигнуть нуля, уступив место аналогам и заменителям.

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Количество оригинальных автозапчастей на российском рынке снижается, и к концу марта их доля с 30% (которая наблюдалась в начале года) сократится до 20% (одной пятой), предупреждают специалисты маркетплейса Autodoc.ru. Виной тому проблемы с логистикой и санкции, из-за которых некоторые автопроизводители приостановили поставки в Россию как машин, так и запчастей.

Острее всего нехватка оригинальных запчастей коснется владельцев автомобилей марок:

BMW

Mercedes-Benz

Audi

Land Rover

Porsche

Volvo

Сadillac

Volkswagen

Skoda

Дилеры этих марок все чаще закупают неоригинальные запчасти и расходники из-за недоступности оригинала.

Мнение эксперта

президент маркетплейса Autodoc.ru:

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Складывающаяся ситуация на руку производителям запчастей из стран, правительства которых не присоединились к санкциям. В первую очередь, это Китай и такие компании, как Mando, Kortex, Sangsin, CTR, Patron, Linx, Stellox и прочие. Они активно увеличивают свое присутствие на российском рынке, а значит тотальный дефицит запчастей нам не грозит.

«За рулем» также выяснил, как изменились цены на сервисное обслуживание и самые популярные расходники для ТО — об этом читайте по этой ссылке.

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Фото: Depositphotos