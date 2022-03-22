Германия экономит бензин: скорость на автобанах хотят снизить

Хотя общей проблемы — роста цен на энергоносители — это, конечно, не решит.

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Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман призвал ввести ограничение скорости на автобанах Германии из-за высоких цен на энергоносители. Таким образом удастся немного снизить потребление горючего, сообщает ТАСС.

Чтобы экономить «каждую каплю горючего», скорость на автобанах он предлагает временно снизить до 100 км/ч и до 30 км/ч — в городах.

Но в целом это проблему не решит, предстоит добиться энергобезопасности, а это удастся сделать, прежде всего, посредством расширения сети возобновляемых источников.

Из-за ситуации на Украине цены на дизельное топливо и бензин в Германии бьют рекорды. Немецкие власти прикладывают все возможные усилия для того, чтобы страна отказалась от поставок нефти и газа из России, но сделать это в одно мгновение невозможно.