Власти Германии будут доплачивать автомобилистам за топливо

Задача правительства сделать цены на бензин на заправках ниже 2 евро за литр.

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Цены на топливо в Европе, да и не только, скачут от одного максимального значения к другому, и власти Германии рассматривают введение «федеральной скидки на бак», чтобы удешевить заправку и снизить финансовую нагрузку на население.

Федеральный министр финансов Кристиан Линднер (партия СДП) планирует ввести скидку на топливо с целью снижения цен на АЗС до уровня менее двух евро за литр. Ожидается, что решение будет принято на этой неделе, после чего скидку введут «немедленно». Какой будет скидка, вопрос пока открытый, но она может составить не менее 20 евроцентов на литр. Срок действия такой компенсации также пока не определен.

Эксперт по налогам Йенс Бойзен-Хогрефе из Кильского института мировой экономики подсчитал, что скидка в 20 центов, предложенная министерством финансов, обойдется Германии от 10 до 13 млрд евро. Скидка в 30 центов за литр потянет затраты от 15 до 19 млрд евро. В прошлом году в Германии было потреблено около 60 млрд литров бензина и дизтоплива. Однако ввиду высоких цен можно ожидать, что потребление топлива в этом году снизится.

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Предполагается, «скидка на бак» будет автоматически вычитаться непосредственно при оплате на АЗС, а операторам АЗС впоследствии эти деньги компенсирует Минфин. Для покупателей топлива скидка 20 центов означает, что любой, кто наполняет бак в 50 литров по 2,20 евро, должен будет заплатить 100 евро вместо 110. При этом от снижения НДС на топливо было решено отказаться.

Местные депутаты-популисты требуют, чтобы льгота составила не менее 40 центов за литр.

Некоторые европейские страны, такие как Польша, ввели аналогичное регулирование цен.

В России власти собираются снижать цены на топливо.

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