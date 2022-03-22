Названы способы обойти запрет на ввоз иномарок

Всего эксперт перечислил три способа, которые не нарушают ни одного закона и не идут вразрез ни с одним запретом, и указал на одну недосказанность.

Евросоюз и США запретили своим производителям отправлять автомобили в Россию. Для европейских заводов установлено ограничение на машины стоимостью более 50 тысяч евро (примерно 5,8 млн рублей), а для американских — любых. Но при желании эти запреты можно легко обойти.

Например, в европейском запрете не указано, какую стоимость автомобиля следует учитывать — в дилерском центре, указываемую на таможне или отпускную стоимость завода-изготовителя.

«Это может быть и отпускная цена завода-изготовителя, и розничная цена автомобиля, и его декларируемая таможенная стоимость, — рассказал „Известиям“ независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. — Вполне реальна схема, при которой машины будут ввозиться в какую-то третью страну, а дальше поставляться к российским дилерам. Вопрос в том, есть ли у местного импортера право перепродавать автомобили в другие страны».

Если этого права нет, то «Магомет пойдет к горе» (второй способ) — российский дилер может покупать автомобили в других странах и самостоятельно ввозить их в РФ. Это будет дорого, но все зависит от спроса.

Третий способ — крупноузловая сборка машин, когда на 20–30 метровом конвейере им прикручиваются подвески и заливаются рабочие жидкости.

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«Машинокомплекты не подпадают под введенные запреты. Если у автопроизводителя есть желание продавать в России модели, ввоз которых запрещен, то организация SKD-производства не потребует больших инвестиций. Для 10–20 сборочных операций вроде установки сидений, фар, бамперов и колес не нужно большого завода. В России достаточно много недозагруженных мощностей, на которых можно наладить такое производство», — говорит Бургазлиев.

В этом случае с конвейера будут сходить формально российские автомобили, даже если предприятие не подпишет СПИК.

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