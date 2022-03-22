Какой автомобиль опаснее всего для пешеходов

В ходе исследования оказалось, что некоторые машины в два, три и даже четыре раза опаснее, чем обычные седаны или хэтчбеки.

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Страховой институт безопасности дорожного движения США (IIHS) опубликовал интересное исследование. Уже давно известно, что большие внедорожники и тяжелые кроссоверы опаснее для пешеходов, чем небольшие легковые автомобили.

В новом исследовании IIHS изучил наиболее распространенные виды наездов на пешеходов, которые происходят на перекрестках или рядом с ними. При этом учитывался размер автомобилей. Следует отметить, что в период с 2014 по 2018 годы более 900 из примерно 5800 смертельных наездов на пешеходов происходили на перекрестках или рядом с ними.

Согласно исследованию, вероятность того, что наезд на человека во время левого поворота на перекрестке закончится смертью пешехода, примерно в два раза выше в случае, если это внедорожник (по сравнению с городскими хэтчбеками, седанами и универсалами). Если это фургон или минивен, то вероятность выше почти в три раза, и почти в четыре раза, если это пикап. При правом повороте вероятность трагической аварии в случае с пикапами выше 89%, а в случае с внедорожниками — на 63%.

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«Возможно, размер, форма или расположение передних стоек по сторонам ветрового стекла могут затруднять водителям этих крупных транспортных средств обзор в поворотах и не позволяют видеть пешеходов, переходящих дорогу», — говорит старший инженер по транспорту IIHS Вен Ху.

В IIHS считают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять причины такой статистики. Возможно, следует пересмотреть нормативы, применяемые к конструкции автомобилей, считают в институте, — всё ради безопасности дорожного движения.

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