В России предложили «простить» штрафы за некоторые нарушения ПДД

На фоне внешнего санкционного давления на граждан депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести амнистию по штрафам, чтобы хоть как-то облегчить жизнь простым автомобилистам.

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Депутат Госдумы Иван Сухарев написал письмо (есть в распоряжении RT) на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Он отметил, что разрабатывает проект амнистии в отношении граждан России, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения.

В нынешних условиях, на фоне санкций, освобождение россиян от административной ответственности за незначительные правонарушения стало бы необходимой, обоснованной и уместной мерой, полагает он.

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Сухарев предлагает освободить от административной ответственности граждан за совершение правонарушений в области дорожного движения, предусмотренных гл. 12 КоАП России, которые не представляют большую общественную опасность.

При этом он предлагает не давать послаблений за грубые правонарушения, предусмотренные ст. 12.8 и 12.26 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В «За рулем» скептически отнеслись к данной инициативе. Снижение финансовой нагрузки на автовладельцев мы, конечно, приветствуем, но в данном случае водители ведь платят за свои нарушения, которые они действительно совершили.

Отмена штрафов приведет к тому, что многие будут ездить как захотят, ведь наказывать за это не будут. Кроме того, законопослушные граждане аккуратно платят штрафы, а злостным неплательщикам задолженность предлагают сразу скостить. Выходит, что и остальные заплатили зря, им нужно было просто дождаться амнистии. Вопросов к инициативе депутата много, подробнее их озвучил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков в прикрепленном выше видеосюжете:

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