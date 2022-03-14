Юрист объяснил, каким водителям нужно возить с собой медсправку — журнал За рулем

Юрист объяснил, каким водителям нужно возить с собой медсправку

Большинству автовладельцев этот документ нужен лишь при получении или замене прав. Но есть исключения.

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Если в водительском удостоверении отсутствует специальная отметка о необходимости наличия медсправки, то никакой обязанности иметь этот документ у автовладельца нет.

Если такая отметка есть, находиться за рулем, не имея при себе этого документа, нельзя.

Юрист объяснил, каким водителям нужно возить с собой медсправку

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Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

Юрист объяснил, каким водителям нужно возить с собой медсправку
— В такой ситуации водителя могут наказать как не имеющего права управления транспортным средством. Штраф за это предусмотрен частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Обязательность медсправки связана с определенными заболеваниями, которые могут прогрессировать, и водитель через какое-то время может быть ограничен в управлении транспортными средствами.

Перечень медицинских ограничений к управлению транспортным средством установлен постановлением Правительства РФ (Постановление от 29 декабря 2014 г. №1604).

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В список таких заболеваний, в том числе, входят болезни глаз, нервной системы, при наличии которых могут допустить к управлению транспортными средствами. При этом если заболевание прогрессирует и есть вероятность серьезного ухудшения состояния водителя, по указанию врача вводится обязанность наличия при себе медицинской справки.

Учитывая, что медсправка действительна в течение года, то подтверждать соответствие состояния здоровья для управления транспортными средствами таким водителям нужно будет раз в год.

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Напомним, графа №14 «Особые отметки» расположена на тыльной стороне водительского удостоверения под таблицей, и в ней указываются ограничения по всем открытым категориям прав.

Фото: Алеся Моргуновская/«За рулем»

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