Юрист объяснил, каким водителям нужно возить с собой медсправку

Большинству автовладельцев этот документ нужен лишь при получении или замене прав. Но есть исключения.

Материалы по теме Медсправка для водителей: новые правила

Если в водительском удостоверении отсутствует специальная отметка о необходимости наличия медсправки, то никакой обязанности иметь этот документ у автовладельца нет.

Если такая отметка есть, находиться за рулем, не имея при себе этого документа, нельзя.

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

Обязательность медсправки связана с определенными заболеваниями, которые могут прогрессировать, и водитель через какое-то время может быть ограничен в управлении транспортными средствами.

Перечень медицинских ограничений к управлению транспортным средством установлен постановлением Правительства РФ (Постановление от 29 декабря 2014 г. №1604).

Материалы по теме Машинам с трещинами на стеклах запретят ездить

В список таких заболеваний, в том числе, входят болезни глаз, нервной системы, при наличии которых могут допустить к управлению транспортными средствами. При этом если заболевание прогрессирует и есть вероятность серьезного ухудшения состояния водителя, по указанию врача вводится обязанность наличия при себе медицинской справки.

Учитывая, что медсправка действительна в течение года, то подтверждать соответствие состояния здоровья для управления транспортными средствами таким водителям нужно будет раз в год.

***

Напомним, графа №14 «Особые отметки» расположена на тыльной стороне водительского удостоверения под таблицей, и в ней указываются ограничения по всем открытым категориям прав.

Юрист также рассказал, как защитить себя от мошенников, использующих «зеркальные права».

«За рулем» можно читать и в Viber .

Фото: Алеся Моргуновская/«За рулем»