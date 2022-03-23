Страховка выросла на 15% из-за дефицита запчастей и курса доллара — журнал За рулем

Страховка выросла на 15% из-за дефицита запчастей и курса доллара

Полисы каско с начала марта в среднем по стране подорожали на 10–15%, а в некоторых случаях и на 30%.

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Страховщики, опрошенные агентством «Прайм», заявили, что на рынке увеличение тарифов каско составляет от 15% до 20% с начала месяца.

На стоимости каско отразился рост цен на автомобили, так как на цену полиса напрямую влияет величина страховой суммы. Кроме того, оказывают влияние также уровень инфляции, курс валют (стоимость запчасти), стоимость нормо-часа, убыточность водителя, регион регистрации ТС. Для неубыточных водителей изменения были почти незаметными, уверяют страховщики.

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Рост полисов по рынку на 15% — это не предел подорожания, а только начало. Запчасти продолжают расти в цене, а обязательства перед клиентами страховщики обязаны выполнять.

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Сейчас прорабатывается установка альтернативных качественных запчастей. Уже и дилеры готовы к этому, поскольку альтернативные запчасти — вполне кондиционные, зачастую сделанные на том же заводе и используются и самими производителями. Сейчас разрабатывается азиатское направление.

Также с усилением дефицита вырос риск угона машин именно под разборку на запчасти. По мнению страховщиков, особому риску подвергнутся самые популярные бюджетные модели.

Фото: АГН «Москва»

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